Зеленский поблагодарил Венецианскую комиссию за заключения, касающиеся реформы КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский солидарен с оценкой Венецианской комиссии о том, что решение Конституционного Суда от 27 октября подрывает доверие общественности к конституционному правосудию. Об этом сообщил Офис президента.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря в ходе заседания Европейской комиссии "За демократию через право", которое состоялось в формате видеоконференции, поблагодарил председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио за понимание ситуации, сложившейся в Украине из-за решения Конституционного Суда об отмене части антикоррупционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский сказал, что солидарен с оценкой комиссии о том, что решение КСУ подрывает доверие общественности к конституционному правосудию.

Президент поблагодарил Венецианскую комиссию за рекомендации относительно обязательства госслужащих, включая судей, подавать финансовые декларации, а также относительно необходимости иметь эффективный механизм их проверки и предусмотреть в законе соответствующие санкции для тех, кто сознательно подает ложные данные, сказано в сообщении.

Зеленский предложит комиссии по правовой реформе проработать рекомендации и учесть их при подготовке дальнейших шагов по реформированию судебной системы.

Первое срочное заключение, касающееся КСУ, Венецианская комиссия обнародовала 9 декабря. Комиссия раскритиковала решение КС Украины об отмене части положений антикоррупционного законодательства, но подчеркнула: конституционная роль КСУ должна соблюдаться и Верховная Рада должна выполнить решение, сохраняя общественные интересы, такие как борьба с коррупцией, в том числе в судебной системе.

Во втором срочном заключении по реформе Конституционного Суда Украины, опубликованном 10 декабря, Венецианская комиссия рассматривает решение КСУ от 27 октября 2020 года как указание на то, что реформа КСУ является оправданной.

Оба заключения Венецианская комиссия подготовила по запросу президента Украины Владимира Зеленского.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что комиссия подтвердила тезисы, озвученные главой государства.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. 9 декабря Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект до решения Венецианской комиссии.