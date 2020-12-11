Венецианская комиссия обнародовала второе срочное заключение по реформе КСУ, рекомендует изменить закон

Во втором срочном заключении, касающемся реформы Конституционного Суда Украины, Венецианская комиссия в том числе призвала украинские власти срочно заполнить вакансии в КСУ.

Во втором срочном заключении по реформе Конституционного Суда Украины Венецианская комиссия рассматривает решение КСУ от 27 октября 2020 года как указание на то, что реформа КСУ является оправданной.

В документе, опубликованном 10 декабря, говорится, что с учетом кризиса, сложившегося после этого решения, Венецианская комиссия рекомендует Украине изменить закон о КСУ.

В частности, украинским властям советуют сузить объем решений Конституционного Суда конкретными вопросами, которые изложены в депутатских представлениях, и обязать КСУ объяснить конкретные причины каждого положения, которое он объявляет неконституционным.

Кроме того, Венецианская комиссия говорит о необходимости урегулировать дисциплинарную процедуру в отношении судей в законе о КСУ и более конкретно прописать определение конфликта интересов.

Возможность повторного рассмотрения дела в Конституционном Суде должна быть установлена только в том случае, если установлено, что судья, принимая решение, нарушил законодательство. В качестве примера в заключении приводят получение взятки.

Украине рекомендуют создать орган по отбору кандидатов в судьи КСУ с привлечением международных экспертов, чтобы "обеспечить моральные и профессиональные качества кандидатов"

Также Венецианская комиссия рекомендует срочно заполнить вакансии в КСУ.

В целях деполитизации состава КСУ судьи по парламентской квоте должны избираться квалифицированным большинством, считают в комиссии.

"В процессе реформы Конституционного Суда необходимо надлежащим образом консультироваться с ним по всем аспектам реформы. Учитывая специфику ситуации в Украине, Конституционный Суд должен проявлять некоторую сдержанность, если изменения будут оспариваться в КСУ. Венецианская комиссия готова оказать содействие в этом вопросе", – добавили авторы заключения.

Первое срочное заключение, касающееся КСУ, Венецианская комиссия обнародовала 9 декабря. Комиссия раскритиковала решение КС Украины об отмене части положений антикоррупционного законодательства, но подчеркнула: конституционная роль КСУ должна соблюдаться и Верховная Рада должна выполнить решение, сохраняя общественные интересы, такие как борьба с коррупцией, в том числе в судебной системе.

Оба заключения Венецианская комиссия подготовила по запросу президента Украины Владимира Зеленского.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что комиссия подтвердила тезисы, озвученные главой государства.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. 9 декабря Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект до решения Венецианской комиссии.