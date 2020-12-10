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НБУ сохранил учетную ставку на прежнем уровне, "суд" в Крыму вынес заочный приговор гендиректору ATR. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий четверга, 10 декабря.

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Главные события дня
Главные события дня
Фото: atr.ua, National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Санкции против РФ и окружения Кадырова

Европейский союз продлил индивидуальные санкции против против отдельных лиц и субъектов хозяйственной деятельности России за посягательство на территориальную целостность Украины на шесть месяцев. 

Министерство финансов США в рамках Глобального акта Магнитского ввело санкции против четырех граждан России и шести российских юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым

Заочный приговор для гендиректора телеканала ATR

"Суд" в аннексированном Россией Крыму заочно приговорил к 19 годам лишения свободы и одному году ограничения свободы после выхода из колонии строгого режима генерального директора украинского телеканала ATR, вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ленура Ислямова. 

Оккупационные власти полуострова считают Ислямова причастным к организации незаконного вооруженного формирования, диверсионной деятельности и публичным призывам к нарушению территориальной целостности России. 

Ислямов в комментарии изданию "ГОРДОН" сообщил, что без эмоций воспринял решение "суда" и будет отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека. 

НБУ решил не менять учетную ставку

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6%. Это будет способствовать сохранению умеренных темпов инфляции, пояснила пресс-служба регулятора. 

Инфляция в Украине, по данным НБУ существенно ускорилась – в ноябре потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении и на 1,3% – в месячном, что выше ожиданий регулятора. 

Цена на нефть выросла

Стоимость нефти эталонных сортов Brent и WTI в ходе торгов на Лондонской бирже выросла более чем на 4%. Североморская нефть Brent торговалась на уровне выше $50 за баррель впервые после развала нефтяной сделки между ОПЕК+ и Россией в марте. 

Срочное заключение Венецианской комиссии

Венецианская комиссия в срочном заключении, которое делала по запросу президента Украины Владимира Зеленского, раскритиковала решение Конституционного Суда Украины об отмене части положений антикоррупционного законодательства. 

В то же время комиссия подчеркнула: конституционная роль КСУ должна соблюдаться и Верховная Рада должна выполнить решение, сохраняя общественные интересы, такие как борьба с коррупцией, в том числе в судебной системе.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский сказал, что комиссия подтвердила тезисы, озвученные главой государства. 

В комментарии изданию "ГОРДОН" украинский юрист, эксперт по конституционному праву, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Украинско-американского университета "Конкордия" Сергей Панасюк высказал мнение, что комиссия "приняла сторону каждого из участников конфликта понемногу".

Конституционный суд Молдовы утвердил итоги выборов президента

Конституционный суд Молдовы подтвердил результаты выборов президента страны и избрание Майи Санду главой государства. Теперь она официально утверждена в должности. Инаугурация Санду назначена на 24 декабря.

Теги: Россия, санкции, НБУ, Рамзан Кадыров, Конституционный Суд, Венецианская комиссия, нефть, Ленур Ислямов, ОПЕК, КСУ, цена на нефть
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