Цена на нефть марки Brent превысила $51 впервые после развала сделки ОПЕК+

Цена барреля североморской нефти Brent сегодня в ходе торгов достигала $51,03 за баррель. Аналитики предполагают, что рост рынка связан с началом вакцинации от коронавирусной инфекции – трейдеры ожидают решения проблемы пандемии и увеличения спроса на топливо на докризисном уровне.

10 декабря стоимость нефти эталонных сортов Brent и WTI в ходе торгов на Лондонской бирже выросла более чем на 4%.

Как свидетельствуют данные сайта Investing.com, февральский фьючерс торговался сегодня на уровне $51,03 за баррель нефти марки Brent (торги открылись на отметке $49,09 за баррель, на момент публикации новости цена барреля составила $50,88).

Котировки WTI превысили показатель $47 за баррель и к 18.12 составляли $47,55 (+$2,03).

Аналитик инвестиционной компании "БКС Мир Инвестиций" предположил в комментарии РБК, что рынок нефти начал расти "ожидая, что скорое решение проблемы пандемии с помощью массовой вакцинации вернет спрос на топливо на докризисные уровни".



Последний раз нефть Brent торговалась на уровне $50 за баррель в конце февраля.

После развала нефтяной сделки между ОПЕК+ и Россией в марте цены на нефть обвалились на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.

10 апреля страны ОПЕК+ объявили о снижении уровня добычи нефти, но в связи с рекордным падением спроса на сырье из-за пандемии коронавируса и вызванной этим остановки промышленности стоимость нефти продолжила падать. Так, 20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной – котировки падали до минус $40 за баррель.