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В Китае собираются создать крупнейшего мирового покупателя нефти – СМИ

Китайские нефтеперерабатывающие госкомпании ведут переговоры о создании холдинга для закупок нефти за границей, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

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Собеседники агентства утверждают, что возможное объединение одобрили власти Китая.

В переговорах участвуют госкомпании, которые суммарно импортируют около 5 млн баррелей нефти в сутки. Таким образом, этот холдинг может стать крупнейшим в мире покупателем нефти.

Объединение позволило бы компаниям избежать ценовых войн и, возможно, добиться снижения закупочной цены.

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Теги: Китай, импорт, нефть, цена на нефть
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