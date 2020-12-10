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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Суд" в Крыму заочно приговорил гендиректора телеканала ATR к 19 годам лишения свободы

Гендиректора телеканала ATR крымчанина Ленура Ислямова оккупационные власти Крыма считают причастным к созданию незаконного вооруженного формирования, диверсиям и призывам к нарушению территориальной целостности РФ.

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Ислямов живет в Киеве
Ислямов живет в Киеве
Фото: Ленур Ислямов / Facebook

Генерального директора украинского телеканала ATR, вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ленура Ислямова "суд" в Крыму заочно приговорил к 19 годам лишения свободы и одному году ограничения свободы после выхода из колонии строгого режима.

Об этом 10 декабря проинформировал сайт инициативы "Крымский процесс".

"Верховный суд Крыма" рассматривал дело, по которому оккупационные власти полуострова обвиняли Ислямова по таким статьям Уголовного кодекса РФ, как организация незаконного вооруженного формирования (ст. 208), осуществление диверсионных действий (ст. 281) и публичные призывы к нарушению территориальной целостности России (ст.280.1).

Правозащитники отмечают, что на протяжении всего "судебного процесса" так называемый суд не публиковал на своем сайте информацию о фамилии подсудимого, составе суда и сторон по делу. Всего состоялось 21 заседание. Над приговором "суд" думал семь календарных дней.

Согласно решению, Ислямов должен отбывать срок, начиная с момента его задержания.

Ислямов, согласно приговору "суда", должен также возместить 51 млн руб. (около 19,4 млн грн) ущерба из-за энергоблокады Крыма, к которой также считают причастным гендиректора ATR.

Адвокат Ислямова Николай Полозов пообещал обжаловать приговор в десятидневный срок. Апелляцию рассмотрит суд в российском городе Сочи.

Дело Ислямова "Верховный суд Крыма" начал рассматривать в мае 2020 года.

"Крым.Реалии" отмечают, что именно 19 лет лишения свободы требовали для Ислямова прокуроры.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2016 году Ислямов основал добровольческий батальон "Крым" имени Номана Челебиджихана. В 2017 году его расформировали после конфликта с участием его бойцов и регулярного подразделения ВСУ в Херсонской области. Добровольцам предложили службу в части украинской морской пехоты.

Оккупационные власти Крыма неоднократно проводили задержания людей, якобы связанных с батальоном "Крым".

Ислямов живет в Киеве.

Теги: Крым, оккупация, Ленур Ислямов, добровольцы, Николай Полозов, приговор, батальон, апелляция, адвокат, колония
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