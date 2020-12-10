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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ислямов: Я подам иск в ЕСПЧ, чтобы мой кейс, как многие подобные, накрыл могильной плитой путинско-кремлевскую власть

Решения оккупационных марионеточных "судов" в Крыму юридически ничтожны, но обжаловать их все равно придется, рассказал в комментарии изданию "ГОРДОН" генеральный директор украинского телеканала ATR, вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов.

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Ислямов: Правды в оккупированном Крыму не добиться
Ислямов: Правды в оккупированном Крыму не добиться
Фото: atr.ua

В комментарии изданию "ГОРДОН" генеральный директор украинского телеканала ATR, вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов, которого "суд" в оккупированном Крыму приговорил заочно к 19 годам лишения свободы, заявил, что "приговор" оккупационного "суда" воспринял без эмоций и будет отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

"Я знал на что иду, что я делаю и какие последствия будут. Поэтому "приговор" оккупационного "суда" воспринял без эмоций. Естественно, все эти решения оккупационных марионеточных "судов" юридически ничтожны, но обжаловать их нам все равно придется. Мы знаем, что правды там не добьемся. Но нужно пройти весь этот путь, чтобы подать иск в ЕСПЧ. Именно в европейский суд, чтобы мой кейс, как многие подобные кейсы накрыл могильной плитой путинско-кремлевскую власть. Настоящие суды будут в освобожденном Крыму над теми "судьями", которые выносят сегодня приговоры несломленному крымскотатарскому народу", – заявил Ислямов.

10 декабря сайт инициативы "Крымский процесс" сообщил, что "суд" в Крыму заочно приговорил Ленура Ислямова к 19 годам лишения свободы и одному году ограничения свободы после выхода из колонии строгого режима. Правозащитники сообщили, что состоялось 21 заседание. Над приговором "суд" думал семь календарных дней. И согласно решению, Ислямов должен отбывать срок, начиная с момента его задержания.

Дело Ислямова "Верховный суд Крыма" начал рассматривать в мае 2020 года.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2016 году Ислямов основал добровольческий батальон "Крым" имени Номана Челебиджихана. В 2017 году его расформировали после конфликта с участием его бойцов и регулярного подразделения ВСУ в Херсонской области. Добровольцам предложили службу в части украинской морской пехоты.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист
Теги: Россия, Киев, Крым, Украина, ЕСПЧ, правозащитники, оккупация, Ленур Ислямов, аннексия, ATR, приговор, Европейский суд, суд
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