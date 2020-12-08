Ташева: В Крыму хотят забирать оставленное жилье – это вписывается в логику оккупанта по давлению на граждан Украины

В оккупированном Крыму не имеют права отбирать имущество украинских граждан, но они продолжают это делать, отметила в комментарии изданию "ГОРДОН" заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

"Вопрос экспроприации имущества на территории оккупированного Крыма поднимается не впервые. Они это делали и через суды, и без судов. Согласно нормам международного гуманитарного и уголовного права, они не имеют оснований так действовать, но они продолжают эту практику. Все эти факты важно документировать. Прокуратура АРК уже возбудила по ряду аналогичных ситуаций уголовные дела и внесла их Единый реестр досудебного расследования. Это важно для отстаивания прав человека, чтобы была возможность обращаться в международные инстанции", – подчеркнула Ташева.

По ее словам, так страна-оккупант старается окончательно вытеснить с полуострова проукраински настроенных граждан.

"Не удивлена, что теперь хотят забирать имущество, где никто не живет и которое не оформлено по российскому законодательству. Стратегия страны-оккупанта такова: они шаг за шагом ведут к тому, чтобы вытеснить с территории полуострова нелояльных к себе граждан. Так они подталкивают крымских татар и украинцев к разного рода действиям, чтобы они избавлялись от своего имущества, уезжали и их больше ничего не связывало с Крымом. Условно говоря, их расчет в том, что когда люди увидят такие действия, то скорее избавятся от имущества и переедут на подконтрольную Украине территорию. Это вписывается в логику оккупанта по давлению на украинских граждан. Мы как представительство президента Украины в Крыму осуждаем такие действия страны-оккупанта", – отметила собеседница.

Она напомнила, что в марте 2020 года граждане Украины потеряли возможность владеть землей в оккупированном Россией Крыму.

"Серьезным шагом на федеральном уровне стало подписание указа [российского президента Владимира] Путина о невозможности владения землей не гражданами РФ в, как они это называют, приграничных регионах. А Крым по своей логике они отнесли к именно таким регионам. Соответственно, любой гражданин Украины, владеющий участком на полуострове, должен по российскому законодательству продать это имущество или вступить в так называемое российское гражданство. Понятно, это касается тех, кто в 2014 году не принял так называемое крымское российское гражданство и не получил паспорт. А таких граждан, проживающих в Крыму, несколько тысяч", – резюмировала Ташева.

Оккупационные власти Крыма заявили, что хотят забирать оставленную недвижимость, передает РБК со ссылкой на "РИА Новости". По данным издания, так называемый заместитель главы комитета по регистрации и кадастру Крыма Алексей Костин сообщил, что брошенное имущество будут ставить на специальный учет и через год после этого передавать муниципалитетам. Это будет возможно после того, как оккупационная администрация района или города подаст заявление о том, что владелец недвижимости неизвестен или отказался от нее.

30 июля пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым сообщила, что в Международный уголовный суд поступила информация о 3952 жертвах нарушения права собственности в Крыму. Речь идет о 250 лицах, чью недвижимость снесли, и 3702 жертвах, у кого оккупационные власти изъяли земельные участки. Заместитель прокурора АРК Виталий Секретарь подчеркнул, что согласно международному гуманитарному праву, уничтожение и присвоение чужого имущества оккупационными властями запрещается.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.