В РФ отреагировали на принятие Генассамблеей ООН резолюции по проблеме милитаризации Крыма Россией

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по проблеме милитаризации аннексированного Россией Крыма "абсурдной и лживой", а также "фантасмагорической" и "антироссийской".

Постоянное представительство РФ при ООН "сожалеет" о принятой Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по проблеме милитаризации оккупированного Крыма Россией. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, текст его выступления опубликован на сайте представительства.

Дипломат назвал резолюцию "абсурдной и лживой", а также "фантасмагорической" и "антироссийской".

Во время выступления Полянский повторял российские пропагандистские выражения о "майданном режиме", "майданном безумии" и "майдановирусе", а также утверждал, что принятие резолюции Генассамблеи ООН "на позицию крымчан и на принадлежность полуострова никак не повлияет".

"Нас разочаровывает лишь то, что украинский майданный режим получит еще одну пропагандистскую игрушку, которую вопреки логике, арифметике и здравому смыслу он не преминет использовать для дальнейшего оболванивания собственного населения", – говорил Полянский.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

7 декабря Генеральная Ассамблея ООН поддержала проект усиленной резолюции Украины по проблеме милитаризации Крыма Россией. В резолюции осуждается российская временная оккупация Крыма и отмечается, что такая оккупация представляет угрозу международной безопасности. В документе отмечается, что Россия переместила на территорию Крыма вооружения, способные нести ядерные заряды. Резолюция требует от России немедленно прекратить такую деятельность.

Это уже третья подобная резолюция. Первую Генассамблея ООН приняла 17 декабря 2018 года. Тогда, кроме признания нарушения Россией международного права в результате оккупации и попытки аннексии Крыма, были включены и параграфы с осуждением незаконного строительства Керченского моста и препятствование свободе судоходства, а также применение Россией силы против кораблей украинских ВМС.

В 2019 году была принята обновленная версия резолюции – в ней появился призыв к РФ прекратить попытки распространить свою юрисдикцию над ядерными объектами и материалами в Крыму, а также использование образования для детей с целью их побуждения к службе в вооруженных силах России.