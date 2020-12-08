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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Резолюция Генассамблеи ООН по Крыму – важный вклад в продолжение международного давления на РФ – прокуратура АРК

Российские оккупанты милитаризуют все сферы жизни в аннексированном Крыму, в том числе образование, влияя на детей, отметил глава прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя Игорь Поночовный.

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Поночовный: Мы зафиксировали многочисленные противоправные факты внедрения "военно-патриотического воспитания" в оккупированном Крыму
Поночовный: Мы зафиксировали многочисленные противоправные факты внедрения "военно-патриотического воспитания" в оккупированном Крыму
Фото: Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя / Facebook

Резолюция против милитаризации Россией аннексированного Крыма, поддержанная 7 декабря Генеральной Ассамблеей ООН, является важным вкладом в продолжение международного давления на Российскую Федерацию. Об этом заявил глава прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя Игорь Поночовный, сообщила пресс-служба прокуратуры в Facebook.

"Это важный вклад в продолжение международного давления на Российскую Федерацию, поскольку государство-оккупант активно осуществляет милитаризацию Крымского полуострова и наращивает военные мощности в Черном море. Среди прочего резолюция также призывает РФ прекратить военную пропаганду среди детей, главной целью которой является проведение дальнейших незаконных призывных кампаний в ряды вооруженных сил России", – заявил он.

По этим фактам прокуратура АРК расследует ряд уголовных производств по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

В пресс-службе отметили, что оккупанты милитаризуют все сферы жизни на полуострове, в том числе образование, влияя на детей.

"Мы зафиксировали многочисленные противоправные факты внедрения "военно-патриотического воспитания", согласно которому частью образования самого младшего поколения стали основы военной подготовки и навыки обращения с оружием. Российские власти формируют "моду на войну", культ насилия и ненависть к несогласным с положениями "русского мира". Вместе с тем не одно поколение детей, родившихся во время оккупации полуострова, лишено права выбора украинского гражданства, РФ делает все, чтобы уничтожить украинскую идентичность, навязать российское гражданство не только взрослым, но и детям, в частности детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые еще и лишены права выбора", – сказал он.

В прокуратуре АРК отметили, что в резолюции есть важные положения по поводу незаконного призыва жителей аннексированного Крыма в армию государства-оккупанта. Около 25 тыс. крымчан были призваны в ряды российской армии, за отказ им грозит уголовная или административная ответственность, а затем их все равно заставляют служить в ВС РФ.

"Посредством незаконных призывных кампаний в Крыму государство-оккупант также реализует политику, направленную на изменение демографического состава полуострова, поскольку граждане Украины, которые не желают проходить службу в ВС РФ, подвергаются уголовным преследованиям и вынуждены покидать полуостров для их предотвращения. Таким образом, оккупационная власть обеспечивает осуществление насильственного перемещения граждан Украины с территории полуострова. Нам известно о как минимум 140 "уголовных делах", возбужденных оккупационными "правоохранителями" против крымчан, отказавшихся от прохождения службы", – сказал Поночовный.

https://www.facebook.com/prok.arkrym/posts/1525876984272421

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

7 декабря Генеральная Ассамблея ООН поддержала проект усиленной резолюции Украины о проблеме милитаризации Крыма Россией. В резолюции осуждается российская временная оккупация Крыма и отмечается, что такая оккупация представляет угрозу международной безопасности. В документе отмечается, что Россия переместила на территорию Крыма вооружения, способные нести ядерные заряды. Резолюция требует от России немедленно прекратить такую деятельность.

Это уже третья подобная резолюция. Первую Генассамблея ООН приняла 17 декабря 2018 года. Тогда, кроме признания нарушения Россией международного права в результате оккупации и попытки аннексии Крыма, были включены и параграфы с осуждением незаконного строительства Керченского моста и препятствование свободе судоходства, а также применение Россией силы против кораблей украинских ВМС.

В 2019 году была принята обновленная версия резолюции – в ней появился призыв к РФ прекратить попытки распространить свою юрисдикцию над ядерными объектами и материалами в Крыму, а также использование образования для детей с целью их побуждения к службе в вооруженных силах России.

Теги: Россия, Крым, Украина, ООН, прокуратура, Генеральная Ассамблея ООН, Игорь Поночовный
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