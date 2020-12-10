НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%

Сохранение учетной ставки на уровне 6% не меняет стимулирующий характер монетарной политики, но будет способствовать сохранению умеренных темпов инфляции, заявили в Нацбанке Украины.

В НБУ рассказали, при каких условиях учетную ставку могут изменить Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6%. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба НБУ.

"С одной стороны, это не меняет стимулирующий характер монетарной политики, что важно для восстановления экономики, а с другой – и в дальнейшем будет способствовать сохранению умеренных темпов инфляции", – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что если эпидемическая ситуация в стрене быстро улучшится, экономика продолжит восстанавливаться, что будет сопровождаться умеренным ускорением инфляции.

"Основным стимулирующим инструментом будет выступать фискальная политика, в том числе ожидаемое повышение минимальной заработной платы. В то же время Национальный банк, хоть и и проводить мягкую монетарную политику, готов также отреагировать повышением учетной ставки на ускорение инфляции в условиях оживления мировой и украинской экономик. В то же время реализация негативного сценария развития пандемии будет сдерживать потребительский спрос и замедлит экономический рост в целом. При таких условиях инфляционное давление будет слабее, Национальный банк сможет предоставить экономике дополнительный монетарный импульс", – говорится в сообщении.

апреле 2019 года Нацбанк впервые за два года понизил ставку – с 18% до 17,5%, затем в июле он снизил ее до 17%, в сентябре – до 16,5%, в октябре – до 15,5%, в декабре – до 13,5%. В январе 2020 года учетная ставка была снижена до 11%, в марте – до 10%, в апреле – до 8%.

11 июня Нацбанк снизил учетную ставку до исторического минимума – 6%. С того времени учетная ставка остается на том же уровне.

В Нацбанке не исключают, что в 2021 году могут повысить учетную ставку из-за роста инфляции.

Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. С помощью учетной ставки регулятор влияет на инфляцию.