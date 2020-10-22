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Нацбанк Украины сохранил учетную ставку в 6%

Национальный банк Украины в третий раз оставил учетную ставку на уровне 6%.

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11 июня Нацбанк Украины снизил учетную ставку до исторического минимума
11 июня Нацбанк Украины снизил учетную ставку до исторического минимума
Фото: depositphotos.com

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6%. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба НБУ.

Таким образом, регулятор в третий раз оставил учетную ставку на прежнем уровне.

В Нацбанке подчеркнули, что сохранение мягкой монетарной политики направлено на поддержку восстановления экономики Украины.

По данным регулятора, в сентябре инфляция в стране оставалась ниже целевого диапазона 5% ± 1 процентный пункт.

"Вследствие увеличения предложения продуктов питания темпы роста потребительских цен замедлились до 2,3% в годовом измерении. Этот фактор нейтрализовал обратное давление на цены со стороны других факторов: ослабление гривны, подорожание энергоносителей, восстановление экономической активности и потребительского спроса. Впрочем, такой баланс разнонаправленных факторов является временным. По предварительным данным онлайн-мониторинга цен Национальным банком, в октябре инфляция несколько ускорилась", – говорится в сообщении.

В НБУ отметили важность продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, а также заявили, что ключевым риском для макрофинансовой стабильности страны остается пандемия коронавируса и усиление карантинных мероприятий.

"В условиях высокого уровня неопределенности монетарная политика Национального банка в дальнейшем будет зависеть, прежде всего, от развития эпидемической ситуации и утвержденных параметров бюджетной политики", – подчеркнули в Нацбанке.

В апреле 2019 года Нацбанк впервые за два года понизил ставку – с 18% до 17,5%, затем в июле он снизил ее до 17%, в сентябре – до 16,5%, а в октябре – до 15,5%, в декабре – до 13,5%. С 31 января 2020 года учетная ставка снижена до 11%, в марте – до 10%23 апреля Нацбанк снизил учетную ставку до 8%.

11 июня Нацбанк снизил учетную ставку до исторического минимума – 6%. Регулятор оставил учетную ставку на этом же уровне 23 июля и 3 сентября.

В Нацбанке не исключают, что в 2021 году могут повысить учетную ставку из-за роста инфляции.

Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. С помощью учетной ставки регулятор влияет на инфляцию.

Теги: Украина, инфляция, гривна, НБУ, экономика, цены, Нацбанк, учетная ставка
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