США ввели санкции против близких к Кадырову людей и организаций

США включили в санкционный список по "акту Магнитского" чеченский футбольный клуб "Ахмат", Фонд Ахмата Кадырова и еще несколько организаций и физических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Сам Кадыров был включен в санкционный список в рамках "акта Магнитского" в декабре 2017 года Фото: ЕРА

Министерство финансов США в рамках Глобального акта Магнитского ввело санкции против четырех граждан России и шести российских юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Под санкции попали созданный Кадыровым Фонд имени его отца, Ахмата Кадырова, и футбольный клуб "Ахмат". Среди организаций, которые попали в санкционный список, также оказались промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, компании "Чеченские минеральные воды" и "Мегастройинвест".

Кроме того, под санкции попали живущий в Германии чеченский борец Тимур Дузагаев, помощник Кадырова Даниил Мартынов, полномочный представитель Чечни при президенте России Зияд Сабсаби, командира 2-го полка патрульно-постовой службы при МВД Чечни Вахит Усмаев, а также тренер по конному спорту Симар Сатиш, которого называют тренером лошадей Кадырова.

Санкции приурочены к Международному дню прав человека, заявили в ведомстве.

"Кадыров... является лидером организации кадыровцев, члены которой причастны к серьезным нарушениям прав человека. Кадыров и силы под его командованием... причастны к убийству Бориса Немцова, политика, оппозиционного президенту России Владимиру Путину, и другим серьезным нарушениям прав человека", – говорится в сообщении.

Сам Кадыров был включен в санкционный список по "акту Магнитского" в декабре 2017 года "за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека".

В декабре 2012 года в США был принят "закон Магнитского", вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права.

3 октября 2016 года Путин объявил о выходе РФ из договора с США об утилизации оружейного плутония. Он также внес в Госдуму законопроект о приостановлении сотрудничества, в котором назвал условием его возобновления отмену США антироссийских санкций и "закона Магнитского", сокращение присутствия войск в странах, вступивших в НАТО с 2000 года, а также компенсацию ущерба от санкций и российских "вынужденных контрсанкций".

9 декабря 2016 года "Глобальный закон Магнитского" был принят Конгрессом США. А 24 декабря президент Обама подписал законопроект по оборонной политике и бюджету страны на 2017 год, в котором предусмотрено принятие "Глобального закона Магнитского о правах человека". Согласно закону, президент США может вводить санкции против граждан любого иностранного государства, если доказано, что они имеют отношение к грубым нарушениям прав человека и коррупции. Отмечается, что санкции могут предусматривать запрет на въезд в США и заморозку активов.