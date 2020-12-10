Инфляция существенно ускорилась – НБУ

В ноябре, по информации Нацбанка Украины, потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении.

Инфляция в Украине существенно ускорилась. Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"Инфляция существенно ускорилась и приблизилась к нижней границе целевого диапазона 5% ± 1 п.п.", – говорится в сообщении.

В ноябре, по информации НБУ, потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении и на 1,3% в месячном.

"Такой прирост был выше, чем ожидал Национальный банк. Значительный вклад оказало увеличение стоимости природного газа на европейском рынке, что сказалось на внутренних ценах на газ, отопление и горячую воду. Кроме того, стремительно повысились цены на отдельные продукты питания вследствие худшего урожая и связанного с ним роста мировых цен. Быстрый потребительский спрос также поддерживал рост цен в последние месяцы. Повышение доходов и ухудшение ожиданий, в том числе из-за неопределенности карантина, побудили граждан к активным расходов. Об этом свидетельствовал рост розничного товарооборота. Это также способствовало активному восстановлению экономики во втором полугодии", – заявили в НБУ.

Регулятор ожидает вхождения инфляции в целевой диапазон 5% ± 1 п.п. к концу года.

В июле НБУ прогнозировал инфляцию на конец 2020 года на уровне 4,7%, но в октябре улучшил прогноз до 4,1%.

По прогнозам правительства, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8% при инфляции 6,8%.