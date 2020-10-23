НБУ улучшил прогноз инфляции на 2020 год до 4,1%

На 2021 год Нацбанк Украины прогнозирует инфляцию на уровне 6,5%, но заверяет, что через некоторое время она вернется в рамки целового диапазона 5% ± 1 процентный пункт.

Национальный банк Украины улучшил прогноз инфляции на 2020 год. Об этом пресс-служба регулятора сообщила 22 октября.

"Учитывая слабую динамику потребительских цен в III квартале, Национальный банк пересмотрел годовой прогноз инфляции в сторону уменьшения – до 4,1%", – сообщили в НБУ.

В июле НБУ прогнозировал инфляцию на конец 2020 года на уровне 4,7%.

В то же время в 2021 году, по прогнозам НБУ, рост потребительских цен ускорится до 6,5% "под влиянием оживления экономики, эффекта от нынешнего ослабления гривны, а также повышения минимальной зарплаты и будет способствовать внутреннему спросу".

"Выход за пределы верхней границы целевого диапазона будет временным. Национальный банк допускает кратковременное отклонение инфляции от цели, чтобы экономика быстрее вернулась на путь устойчивого роста. В то же время Национальный банк применит монетарный инструментарий для возвращения инфляции в 2022 году в целевой диапазон [5% ± 1 процентный пункт]", – сообщили в пресс-службе.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует рост внутреннего валового продукта в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.