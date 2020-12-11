В КСУ настаивают, что их решение по декларациям легитимное. Но обещают в дальнейшем учитывать замечания Венецианской комиссии

В Конституционном Суде Украины подчеркнули, что вывод Венецианской комиссии подтверждает легитимность решения суда по антикоррупционному законодательству и обязательность его исполнения.

В КСУ отметили, что Венецианская комиссия не пришла к выводу, что состав суда необходимо менять Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

В Конституционном Суде Украины заявили, что изучают выводы Венецианской комиссии, которые касаются решения КСУ по антикоррупционному законодательству. Об этом говорится в заявлении суда, опубликованном на его сайте.

"Вывод [Венецианской комиссии] содержит ряд критических замечаний к указанному решению, в частности, к аргументации в мотивировочной части, порядку разрешения конфликта интересов по заявленным отводам судей, возможным последствиям принятого законодательства по борьбе с коррупцией и другим вопросам. Все они изучаются судьями Конституционного Суда Украины для учета при дальнейшей выработке решений", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, в КСУ подчеркнули, что вывод Венецианской комиссии подтверждает легитимность решения суда и обязательность его исполнения.

Также в суде отмечают, что ни Венецианская комиссия, ни Генеральный директорат по правам человека и верховенства права Совета Европы не пришли к выводу, что состав КСУ необходимо менять.

Первое срочное заключение, касающееся КСУ, Венецианская комиссия обнародовала 9 декабря. Комиссия раскритиковала решение КС Украины об отмене части положений антикоррупционного законодательства, но подчеркнула: конституционная роль КСУ должна соблюдаться и Верховная Рада должна выполнить решение, сохраняя общественные интересы, такие как борьба с коррупцией, в том числе в судебной системе.

Во втором срочном заключении по реформе Конституционного Суда Украины, опубликованном 10 декабря, Венецианская комиссия рассматривает решение КСУ от 27 октября 2020 года как указание на то, что реформа КСУ является оправданной.

Оба заключения Венецианская комиссия подготовила по запросу президента Украины Владимира Зеленского.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. 9 декабря Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект до решения Венецианской комиссии.