С 1 января в Украине на 20% выросли зарплаты учителей

Зарплаты работников сферы образования в 2021 году увеличат дважды: 1 января и 1 декабря. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

С 1 декабря 2021 года зарплата учителей вырастет на 8,4% Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

В государственном бюджете на 2021 год для Министерства образования и науки Украины предусмотрено 139,5 млрд грн, это на 26,6 млрд грн больше, чем в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба МОН.

В основном это средства на увеличение заработной платы с 1 января на 20% и с 1 декабря 2021 года – на 8,4%.

"МОН работает в направлении усиления социальной защиты украинских педагогов. Мы подготовили законопроект о социальных гарантиях педагогическим и научно-педагогическим работникам в случае заболевания коронавирусной инфекцией. В ближайшее время он будет внесен в Верховную Раду", – сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, разработан проект постановления, который предусматривает увеличение зарплаты медработников учреждений образования на 20%.

Инфографика: mon.gov.ua

В Украине с 1 января повысилась минимальная зарплата, она установлена на уровне 6 тыс. грн в месяц. Минимальная зарплата в Украине в 2020 году составляла 5 тыс. грн.