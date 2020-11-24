Кабмин Украины еще на год перенес повышение зарплат учителей

Из постановления о постепенном повышении окладов украинским педагогам Кабинет Министров изъял пункт о повышении зарплат до 8,7 тыс. грн с 2023 года.

Кабинет Министров Украины еще на год перенес реализацию принятого в июле 2019 года постановления №822 о росте зарплат учителей на 20–70%. Об этом говорится в постановлении правительства №1149.

Согласно постановлению правительства экс-премьер-министра Владимира Гройсмана, с 2021 года зарплата педагогов должна составлять не менее трех прожиточных минимумов (6,5 тыс. грн). С 2022-го размер оклада должен увеличиться до 3,5 минимумов (7,6 тыс. грн), а с 2023-го – до четырех (8,7 тыс. грн).

Однако нынешнее правительство изъяло из него пункт о повышении зарплат педагогов до 8,7 тыс. грн с 2023 года.

Также решением Кабмина действие этого постановления останавливается до 31 декабря 2021 года (ранее действие документа уже приостанавливали – до 31 декабря 2020-го).

В пояснительной записке говорится, что для реализации постановления в 2021 году необходимо еще дополнительно 50 млрд грн. Поэтому было принято решение отсрочить введение документа в действие "в связи с отсутствием инфляционных источников финансирования".