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В Минобразования Украины анонсировали повышение зарплат учителей в 2021 году более чем на 20%

Проект госбюджета Украины на 2021 год предусматривает увеличение ставок зарплаты педагогам на 20% с января, еще на 8,3% – с июля, отметили в Минобразования и науки.

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Зарплату учителям планируют повышать в январе и июле
Зарплату учителям планируют повышать в январе и июле
Фото: pixabay.com

С 1 января 2021 года зарплата украинским учителям вырастет на 20%, если будет утвержден нынешний проект государственного бюджета. Об этом 2 октября проинформировали в Министерстве образования и науки Украины.

"Предусмотрено, что должностной оклад работника первого тарифного разряда будет меняться дважды: с 1 января он составит 2670 грн, с 1 июля – 2893 грн. Таким образом, с января 2021 года размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в том числе области образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля – еще на 8,3%", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в одобренном Кабинетом Министров проекте госбюджета предусмотрено финансирование сферы образования на сумму 173,8 млрд грн, что на 34 млрд грн больше, чем бюджете 2020 года.

Проект госбюджета на 2021 год был опубликован 14 сентября. Его доходы предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.

Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.

Теги: госбюджет, зарплата, Минобразования, финансирование
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