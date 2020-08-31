Скажите правду. Повышение минимальной зарплаты – это не улучшение благосостояния людей, а увеличение налогового бремени

Я не могу промолчать. Повышение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5000 грн – это плохое, ошибочное, непрофессиональное решение.

Это не поднятие прожиточного минимума, не улучшение благосостояния людей. Скажите правду: это увеличение налогового бремени, соответственно, поднятие цен на все. На фоне падения ВВП и экономики в целом умное государство так не делает.

Парируете, что это борьба с "черной" экономикой и зарплатой в конвертах? Нет. Это попытка заткнуть бюджетные дыры, которые в первую очередь связаны с непомерными госрасходами и коррупционными потоками.

Мое мнение. На истину не претендую. Я так вижу.

P.S. Ушел лично считать повышающие коэффициенты на услуги моих "бизнесов".

P.P.S. Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год", который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа.

Источник: Sapronov Yuri / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора