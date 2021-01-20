Вице-президент США Харрис принесла присягу

Камала Харрис стала первой женщиной, первой афроамериканкой и первым человеком южноазиатского происхождения на посту вице-президента.

Избранный вице-президент Камала Харрис принесла присягу. Видео транслировал комитет инаугурации Джо Байдена и Камалы Харрис в Youtube.

Она была приведена к присяге судьей Верховного суда Соней Сотомайор.

Ready to serve. — Vice President Kamala Harris (@VP) January 20, 2021

Харрис пришла на инаугурацию со своим мужем Дугом Эмхоффом.

Харрис и ее муж Эмхофф. Фото: EPA

Ее также сопровождал офицер полиции Капитолия Юджин Гудман, которого в США называют героем после того, как появилось видео, на котором он уводит толпу из зала Сената во время беспорядков в Капитолии, сообщил CNN.

Телеканал отмечает, что она не случайно надела сегодня фиолетовый наряд – это дань уважения Ширли Чисхолм, первой афроамериканке, которая баллотировалась в президенты и была источником вдохновения Харрис в ее политической карьере.

"За изменение американской истории" избранные президент и вице-президент США Джо Байден и Камала Харрис получили титул "Человек года" по версии Time в 2020 году.

Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде (штат Калифорния) в семье иммигрантов из Индии и Ямайки. В конце августа 2020 года на съезде Демократической партии США на пост вице-президента была выдвинута сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, а на пост главы государства – бывший вице-президент Джозеф Байден. Харрис станет первой женщиной, первой афроамериканкой и первым человеком южноазиатского происхождения на посту вице-президента.