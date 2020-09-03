Дочь иммигрантов, критик Байдена, первая женщина-генпрокурор Калифорнии. Что известно о кандидате на пост вице-президента США Камале Харрис

Детство

Камала Деви Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде (штат Калифорния) в семье иммигрантов из Индии и Ямайки. Как пишет The New York Times, мать Харрис Шамала Гопалан приехала в США в 19 лет. Дедушка Камалы был служащим в правительстве Индии. Позже Харрис вспоминала, что по утрам он любил гулять по пляжу с друзьями и обсуждать политику. Когда Камала бывала в Индии, он брал ее с собой. Выступая в 2018 году перед индийско-американской общиной, Харрис сказала, что именно такие прогулки с дедушкой оказали глубокое влияние на то, кем она является сейчас.

Шамала Гопалан поступила в университет Беркли. Там она познакомилась с иммигрантом с Ямайки Дональдом Харрисом. Как сказала Камала Харрис на съезде Демократической партии 19 августа, родители полюбили друг друга "наиболее американским способом – вместе выступая за справедливость во время движения за гражданские права в 1960-е годы".

Вскоре у пары родились две дочери: Камала (на санскрите "лотос") и Майя ("иллюзия"). The New York Times отмечает, что для Гопалан было важно сохранить индийское наследие и культурную самобытность. Она познакомила дочерей с индуистской мифологией и южно-индийскими блюдами и водила их в индуистский храм.

Второе имя Камалы – Деви – взято в честь богини благополучия и процветания Лакшми-деви.

"Культура, в которой поклоняются богиням, рождает сильных женщин", – цитирует Харрис The Los Angeles Times.

Шамала Гопалан с дочерьми. Фото: Kamala Harris / Facebook

В беседе с газетой Харрис рассказала свою любимую семейную историю: родители везут ее в коляске на марше за гражданские права и мать спрашивает: "Чего ты хочешь, Камала?" Девочка ответила: "Fee-dom!" (англ. freedom – "свобода").

Но брак родителей не был продолжительным. Когда Камале было семь лет, мать подала на развод. Дети встречались с отцом по выходным, праздникам и летом. Шамала воспитывала дочерей в среде, которую Харрис называет "черной интеллигенцией" – с дискуссиями за обеденным столом о движении за гражданские права.

В своих мемуарах Харрис вспоминает, что мать "очень хорошо понимала, что воспитывает двух темнокожих дочерей".

"Она знала, что ее приемная родина будет видеть нас с Майей "черными" девушками", – писала политик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Tag your sister. * @mayaharris_ Публикация от Kamala Harris (@kamalaharris) 11 Июл 2019 в 4:40 PDT

Позже семья переехала в Канаду, где мать начала работать в университете Макгилл в Монреале.

Шамала Гопалан получила докторскую степень в области биологических наук, работала в США, была известным исследователем рака груди. Она умерла 11 лет назад. Отец Харрис, Дональд, получил докторскую степень по экономике, учился и преподавал в Стэнфордском университете и консультировал правительство Ямайки по экономическим вопросам.





Образование и карьера

После окончания школы Камала Харрис получила диплом бакалавра по политологии и экономике в университете Говард, Вашингтон, а затем защитила магистерскую диссертацию по юриспруденции в Калифорнийском университете в Беркли.

В 1990 году сдала экзамен на право занятия адвокатской деятельностью и начала работать в прокуратуре округа Аламида в Окленде. По ее словам, никакой другой опыт работы прокурором не повлиял на нее так сильно, как серия сложных дел, связанных с сексуальным насилием над детьми.

В 1998 году она стала помощником окружного прокурора Сан-Франциско, а в 2000-м устроилась на работу в городскую прокуратуру.

Как пишет The Los Angeles Times, возглавляя отдел прокуратуры Сан-Франциско по обслуживанию детей и семьи, Харрис уделяла внимание вопросам подростковой проституции. Она рассматривала девушек как жертв, движимых нуждой в деньгах или наркоманией, которым некуда обратиться, если они захотят отказаться от секс-работы.

Фото: EPA

В 2003 году Харрис выиграла во втором туре выборы прокурора города и округа Сан-Франциско, набрав 56% голосов.

Первый скандал на этой должности произошел с Харрис спустя несколько месяцев после назначения. Прокурор заявила, что ее офис не будет просить суд о смертном приговоре для подозреваемого в убийстве полицейского Айзека Эспинозы из автомата АК-47. Ее отказ вызвал критику среди правоохранителей.

В интервью Los Angeles Times Харрис заявила, что размышляла об этой ситуации.

"А что, если бы кто-нибудь убил мою мать, сестру, племянницу? Я бы хотела их убить, я бы хотела их смерти. Это естественная человеческая эмоция", – сказала она.

Но в то же время, Харрис говорила об исследованиях, показывающих, что смертная казнь не является сдерживающим фактором, непропорционально применяется в зависимости от расы и класса, а также что санкционированный судом апелляционный процесс забирает миллионы долларов средств налогоплательщиков из программ, которые могут сдерживать преступность.

Проработав два срока (до 2011 года) в качестве окружного прокурора Сан-Франциско, Харрис стала первой афроамериканкой и первой женщиной на посту генерального прокурора штата Калифорния и работала там до 2017 года.

Как указано в официальной биографии, в 2016 году Харрис выиграла выборы и в 2017 году была приведена к присяге в качестве сенатора от штата Калифорния. Она стала второй афроамериканкой и первой южноазиаткой в истории на должности американского сенатора.

Фото: EPA

Харрис работает в комитете национальной безопасности и по делам правительства, специальном комитете по разведке, судебном и бюджетном комитетах.





Личная жизнь

В 1995 году обозреватель Херб Кан заявил о романе Харрис с политиком Уилли Брауном, старшим ее более чем на 30 лет. Он был спикером Ассамблеи штата Калифорния, а позже стал мэром Сан-Франциско. Журналист сообщал, что Браун назначил Харрис членом двух оплачиваемых государственных комиссий с частичной занятостью. Несколько месяцев спустя Кан заявил о разрыве пары.

В 2014 году Харрис вышла замуж за Дугласа Эмхоффа, который тогда был партнером лос-анджелесской юридической фирмы Venable LLP. По словам Харрис, они познакомились в 2013 году на свидании вслепую, которое устроил ее друг.

Харрис вышла замуж за Эмхоффа в 2014 году. Фото: Kamala Harris / Twitter

Церемонию бракосочетания проводила сестра Харрис Майя.

"В соответствии с нашим индийским и еврейским наследием, я надела цветочную гирлянду на шею Дуга, и он наступил на стакан", – вспоминала Харрис в своих мемуарах, которые цитирует The Times of Israel.

Dearest Kamala: here’s to us, our family, friends and our beautiful life together. Wouldn’t change a thing. Happy Anniversary! Love, D. pic.twitter.com/7SDRA9Efuk — Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) August 22, 2020

По словам Харрис, она общается с первой женой Эмхоффа, а двое его взрослых детей от первого брака – Элла и Коул – зовут ее "момала". Как пишет The Times of Israel, это слово, похожее на "мамале" на идише, что означает "маленькая мама".

Президентские амбиции

21 января 2019 года Харрис заявила, что намерена баллотироваться в президенты США.

"Я иду в президенты. Давайте сделаем это вместе", – написала она.

"Справедливость. Порядочность. Равенство. Свобода. Демократия. Это не просто слова. Это ценности, которые нам, американцам, дороги. И они все сейчас на кону", – говорилось в ролике ее кампании.

Фото: EPA

Но в декабре 2019 года Харрис заявила, что снимается с предвыборной гонки.

"Я с глубоким сожалением, но также и с глубокой благодарностью к вам, мои сторонники, останавливаю кампанию сегодня... Моя президентская кампания просто не имеет финансовых ресурсов, необходимых для продолжения. Я не миллиардер. Я не могу ее финансировать. И по мере того, как кампания продолжается, становится все труднее и труднее собирать деньги, необходимые для конкуренции", – сказала она.

It has been the honor of my life to be your candidate. We will keep up the fight. pic.twitter.com/RpZhx3PENl — Kamala Harris (@KamalaHarris) December 3, 2019

Канал CNN со ссылкой на источники сообщал, что причиной этому стали низкие рейтинги Харрис, а также раздоры внутри команды из-за отсутствия достаточного количества пожертвований на кампанию.

Во время кампании, как отметил CNN, Харрис критиковала своего конкурента, экс-вице-президента США Джозефа Байдена. На дебатах в июне 2019 года политик напомнила бывшему вице-президенту, как он, будучи сенатором штата Дэлавер, поддерживал расовую сегрегацию в школах, в частности, – выступал против того, чтобы белые и темнокожие дети ездили в одних школьных автобусах.

"В то время в Калифорнии одна маленькая девочка, второклассница государственной школы, ездила каждый день в таком автобусе. Этой девочкой была я", – сказала ему Харрис.

На дебатах Харрис критиковала Байдена. Скриншот: CNBC Television / YouTube

Она спросила, согласен ли Байден с тем, что тогда был неправ, на что он ответил, что "не возражал против движения автобусов в Америке, а был против того, чтобы автобусы заказывались министерством образования".

После дебатов пресс-секретарь Байдена Симон Сандерс напомнила журналистам, что он работал вице-президентом при первом темнокожем президенте США Бараке Обаме.

"Я думаю, сделанное вице-президентом Байденом в Белом доме при президенте Обаме больше свидетельствует о том, во что он верит сейчас, каким президентом он будет, как он будет управлять, чем то, что он сказал или сделал 40 лет назад", – заявила она.

Выдвижение кандидатом в вице-президенты

Спустя несколько месяцев, в начале марта 2020 года, Харрис поддержала Байдена в качестве кандидата в президенты США.

"Джо Байден служил нашей стране достойно, и сейчас он нужен нам как никогда. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь избраться ему следующим президентом Соединенных Штатов", – заявила Харрис в Twitter, опубликовав ролик со словами поддержки в адрес Байдена.

.@JoeBiden has served our country with dignity and we need him now more than ever. I will do everything in my power to help elect him the next President of the United States. pic.twitter.com/DbB2fGWpaa — Kamala Harris (@KamalaHarris) March 8, 2020

11 августа Байден разослал сторонникам электронное письмо, в котором сообщил, что избрал Харрис претендентом на пост вице-президента в случае его победы на выборах, сообщил канал NBC News. По его словам, Харрис – "лучший человек", который поможет ему вести борьбу с нынешним президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом.

"Мне нужно, чтобы со мной работал кто-то умный, жесткий и готовый руководить. Камала – тот человек", – подчеркнул Байден.

Фото: joebiden.com

Харрис поблагодарила его, заявив, что для нее большая честь присоединиться к нему в качестве кандидата в вице-президенты.

"Джо Байден может объединить американский народ, потому что он всю жизнь боролся за нас. И как президент он построит Америку, соответствующую нашим идеалам", – написала она в Twitter.

.@JoeBiden can unify the American people because he's spent his life fighting for us. And as president, he'll build an America that lives up to our ideals.



I'm honored to join him as our party's nominee for Vice President, and do what it takes to make him our Commander-in-Chief. — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 11, 2020

Демократическая партия на съезде 19 августа официально выдвинула Байдена кандидатом в президенты, а Харрис – в вице-президенты.

В этот вечер Харрис выступила на съезде, видео опубликовал "Голос Америки".

"Мы должны выбрать президента, который принесет что-то другое, что-то лучшее и сделает важную работу. Президента, который объединит всех нас – темнокожих, белых, латиноамериканцев, азиатов, коренных жителей – для будущего, к которому мы все стремимся. Мы должны избрать Джо Байдена. Джо объединит нас, чтобы положить конец этой пандемии и убедиться, что мы готовы к следующей. Джо объединит нас, чтобы открыто противостоять расовой несправедливости и искоренить ее, содействуя работе поколений... На этих выборах у нас есть шанс изменить ход истории. Мы все в этой борьбе. Вы, я и Джо – вместе", – сказала она.

ВИДЕО

Видео: Голос Америки / YouTube

После выдвижения Харрис Трамп, которого считают главным соперником Байдена на предстоящих выборах, раскритиковал предложенную демократами кандидатуру на пост вице-президента. Глава Белого дома уверен, что Харрис хочет увеличить налоги, сократить финансирование армии и выступает против добычи сланцевой нефти.

"С ней много чего происходило. И поэтому я был немного удивлен, что он выбрал ее. Я давно за ней наблюдаю и немного удивился... Она очень неуважительно относилась к Джо Байдену... Когда она говорила во время первичных дебатов демократов о Сонном Джо – это было ужасно. И я бы подумал, что он бы не стал ее выбирать", – сказал Трамп.

Трамп заявил, что был удивлен номинированием Харрис на пост вице-президента. Фото: EPA

Раскритиковали кандидатуру Харрис и в Республиканской партии.

"Скрытный, ослабленный и непоследовательный Джо Байден выбрал не просто кандидата в вице-президенты – он выбрал человека, который в действительности будет руководить страной следующие четыре года, если ему каким-то образом удастся одержать победу", – сказала председатель Национального комитета партии Донна Макдэниел, которую цитирует The Hill.

Выборы президента США назначены на 3 ноября. Согласно опросу USA Today и Suffolk University, который проводился с 28 по 31 августа, Байден опережает Трампа на семь процентных пунктов, пишет Politico. За Байдена готовы проголосовать 50% респондентов, за Трампа – 43%.