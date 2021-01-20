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Аккаунты Белого дома в Twitter переданы администрации Байдена

Вступивший в должность президента США Джо Байден уже написал первый твит в своем официальном аккаунте.

Байден намерен сегодня же приступить к работе
Байден намерен сегодня же приступить к работе
Скриншот: POTUS / Twitter

Аккаунты Белого дома в Twitter были переданы от администрации бывшего президента США Дональда Трампа к администрации принявшего сегодня присягу Джо Байдена. Об этом официальный представитель Twitter Ник Пачилио сообщил CNN.

Так, аккаунт переходного комитета @Transition46 превратился в @WhiteHouse. Аккаунт Байдена как избранного президента США @PresElectBiden стал @POTUS, официальным аккаунтом президента страны. В нем на данный момент 1,6 млн подписчиков.

В нем уже появилась первая запись после присяги – Байден обещает, не теряя времени, сегодня же отправиться в Овальный кабинет и приступить к работе. 

Аккаунт Камалы Харрис как сенатора @SenKamalaHarris стал аккаунтом вице-президента страны @VP. Старый аккаунт Дженнифер Псаки @PressSecPsaki, которая возвращается на должность пресс-секретаря Белого дома, которую занимала при Бараке Обаме, стал @PressSec.

Кроме того, заработали учетные записи первой леди США Джилл Байден – @FLOTUS, и второго джентльмена США Дуга Эмхоффа, мужа Камалы Харрис – @SecondGentleman.

По словам Пачилио, аккаунты администрации Трампа в Twitter теперь находятся в публичном архиве. К ним относятся @POTUS45, @WhiteHouse45, @VP45, @PressSec45, @FLOTUS45 и @SecondLady45.

Аккаунтом @POTUS пользуются действующие президенты США. Ранее он принадлежал Трампу, на него было подписано 24 млн фолловеров. После переименования @PresElectBiden в @POTUS Байден не унаследует подписчиков Трампа, как это было в 2017 году после передачи власти Бараком Обамой Трампу. В компании заявили, что тогда о таком шаге Twitter попросил Обама. Передать читателей Байдену отказался администратор социальных сетей Трампа, отмечает "Радио Свобода".

BBC напомнила, что в 2015 году Обама первым из американских президентов завел официальный аккаунт в Twitter. После завершения его второй каденции на посту президента США учетную запись с 13 млн подписчиков унаследовал Трамп.

Сообщения Обамы в Twitter заархивированы под другим аккаунтом – @POTUS44, их можно прочитать и сейчас.

Будут ли заархивированы сообщения Трампа с его заблокированного после штурма Капитолия личного аккаунта @realDonaldTrump, в Twitter не уточнили. Но это сделает Национальный архив США, сообщается на сайте ведомства. Он в том числе сохранит удаленные посты. 

6 января, когда Конгресс США должен был утвердить победу кандидата от Демократической партии Байдена на выборах, на митинге своих сторонников в Вашингтоне Трамп заявил, что никогда не признает проигрыш, и призвал собравшихся идти к зданию парламента. Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них – офицер полиции Капитолия.

Вслед за этим Трамп опубликовал в Twitter видео с призывом к своим сторонникам разойтись по домам, но продолжал повторять, что "выборы были украдены", – в итоге его аккаунт заморозили на 12 часов.

После разморозки аакаунта Трамп продолжил писать в него, и в компании Twitter посчитали, что последние сообщения нарушают политику соцсети, поскольку могут использоваться в том числе для подстрекательства к насилию. 8 января в компании приняли решение навсегда забанить Трампа. На момент бана на аккаунт было подписано 88 млн человек.

Теги: США, Twitter, Джо Байден, Дженнифер Псаки, Джилл Байден, Камала Харрис, Дуг Эмхофф
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