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Трамп не нарушил традицию, он оставил записку для Байдена в Овальном кабинете

45-й президент США Дональд Трамп сохранил традицию, которую начал в 1989 году президент Рональд Рейган. Трамп оставил своему преемнику Джо Байдену записку в Белом доме. Содержание послания в администрации главы государства не разглашают.

Белый дом не разглашает содержание послания Трампа своему преемнику
Белый дом не разглашает содержание послания Трампа своему преемнику
Фото: EPA

Экс-президент США Дональд Трамп отказался от многих традиций, сопутствующих передаче власти новому президенту, в том числе пропустил инаугурацию 46-го президента Джо Байдена. Об этом 20 января пишет Politico.

Однако Трамп сохранил традицию, по которой уходящий президент оставляет в Овальном кабинете Белого дома записку своему преемнику. Это подтвердил представитель Трампа Джадд Дир. Белый дом пока не разглашает содержание президентского послания, отметило издание.

Традиция появилась в 1989 году. Президент Рональд Рейган, покидая Белый дом, написал новому главе государства Джорджу Бушу – старшему записку, в которой пожелал преемнику всего наилучшего.

"Джордж, я дорожу нашими совместными воспоминаниями и желаю вам всего наилучшего. Я буду молиться за вас", – написал Рейган.

Теги: СМИ, США, Барак Обама, Джо Байден, Билл Клинтон, Джордж Буш, Белый дом, инаугурация, Дональд Трамп, Рональд Рейган
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