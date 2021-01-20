Трамп на вертолете покинул Белый дом. Видео

Действующий президент США Дональд Трамп с женой Меланьей 20 января в последний раз покинул Белый дом в качестве главы государства. Трамп с супругой сели на борт вертолета Marine One (позывной любого летательного аппарата Корпуса морской пехоты США, на борту которого находится президент США) и отправились из Вашингтона на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд. Видео прощания Трампа со своей администрацией опубликовано на YouTube-канале euronews (in English). Сегодня же в столице США пройдет церемония инаугурации нового президента страны Джо Байдена. Трамп не будет на ней присутствовать.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.