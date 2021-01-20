Трамп обсудил с соратниками создание новой политической партии – The Wall Street Journal

У действующего президента США Дональда Трампа возникла идея создать новое политическое образование – "Партию патриотов", сообщили газете The Wall Street Journal источники, знакомые с ситуацией.

Действующий президент США Дональд Трамп обсуждал со своими соратниками создание новой политической партии, пишет газета The Wall Street Journal 19 января со ссылкой на информированные источники.

Трамп хочет сохранить свое влияние после того, как он покинет Белый дом. Он предложил назвать новое образование "Партией патриотов". По информации газеты, в последние дни Трамп конфликтовал с несколькими лидерами Республиканской партии, в том числе с лидером большинства в Сенате Митчем Макконнеллом, который обвинил Трампа в провоцировании беспорядков в Вашингтоне у здания Капитолия 6 января.

По данным издания, пока неизвестно, насколько серьезно Трамп настроен на создание новой партии, ведь это потребует значительных затрат времени и ресурсов. Нынешний президент имеет много сторонников, некоторые из них не интересовались политикой республиканцев до президентства Трампа.

Основными партиями в США являются Демократическая и Республиканская. Остальные партии обычно не получают достаточную поддержку, чтобы сыграть важную роль на выборах. Любые попытки создать новую партию, скорее всего, столкнутся с противодействием со стороны республиканцев, отметило издание.