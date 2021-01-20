Трамп обсудил с соратниками создание новой политической партии – The Wall Street Journal

Действующий президент США Дональд Трамп обсуждал со своими соратниками создание новой политической партии, пишет газета The Wall Street Journal 19 января со ссылкой на информированные источники.
Трамп хочет сохранить свое влияние после того, как он покинет Белый дом. Он предложил назвать новое образование "Партией патриотов". По информации газеты, в последние дни Трамп конфликтовал с несколькими лидерами Республиканской партии, в том числе с лидером большинства в Сенате Митчем Макконнеллом, который обвинил Трампа в провоцировании беспорядков в Вашингтоне у здания Капитолия 6 января.
По данным издания, пока неизвестно, насколько серьезно Трамп настроен на создание новой партии, ведь это потребует значительных затрат времени и ресурсов. Нынешний президент имеет много сторонников, некоторые из них не интересовались политикой республиканцев до президентства Трампа.
Основными партиями в США являются Демократическая и Республиканская. Остальные партии обычно не получают достаточную поддержку, чтобы сыграть важную роль на выборах. Любые попытки создать новую партию, скорее всего, столкнутся с противодействием со стороны республиканцев, отметило издание.
В США 3 ноября 2020 года прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником республиканца Трампа был бывший вице-президент, демократ Джо Байден.
Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.
Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".
Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.
Инаугурация Байдена состоится сегодня в 19.00 по киевскому времени. Издание "ГОРДОН" следит за событиями в режиме онлайн.