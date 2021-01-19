С 1989 года каждый президент США оставлял записку преемнику. Трамп может нарушить традицию

В течение 30 лет все уходящие президенты США оставляли для преемников записки с пожеланием успеха на столе в Овальном кабинете Белого дома. Дональд Трамп может стать исключением.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента Фото: EPA

В 1989 году президент США Рональд Рейган, покидая Белый дом, написал новому президенту страны Джорджу Бушу – старшему записку, в которой пожелал преемнику всего наилучшего. Эта традиция продержалась 30 лет, сообщает 19 января "Голос Америки".

"Джордж, я дорожу нашими совместными воспоминаниями и желаю вам всего наилучшего. Я буду молиться за вас", – написал Рейган.

С тех пор каждый из уходящих президентов оставлял новому главе государства записку с пожеланиями успехов. Записки оставляли на столе в Овальном кабинете Белого дома, чтобы президент, вступая в должность, сразу нашел добрые пожелания, отмечено в сообщении.

Эту традицию поддержали Джордж Буш – старший, Билл Клинтон, Джордж Буш – младший, Барак Обама.

Обама, покидая пост, оставил записку с теплыми словами Трампу, хотя во время предвыборной кампании поддерживал его соперницу Хиллари Клинтон.

"Поздравляю с впечатляющей победой. Миллионы людей возложили на вас надежды, и все мы, вне зависимости от партийной принадлежности, должны надеяться, что во время вашего пребывания на должности в стране будут процветание и безопасность", – написал Обама.

По информации "Голоса Америки", неизвестно, поддержит ли Трамп обычай, ранее он заявил, что планирует отступить от традиций, связанных с мирной передачей власти.

Конгресс США 7 января утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Инаугурация Байдена состоится завтра, 20 января.