"Быть первой леди США было величайшей честью в моей жизни". Меланья Трамп обратилась к американцам с прощальным словом

Первая леди США Меланья Трамп выразила слова благодарности всем американским военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, а также медикам, которые противостояли пандемии COVID-19.

Первая леди США Меланья Трамп обратилась к американцам с прощальным словом в нынешнем статусе. Видеообращение было опубликовано 18 января на канале Белого дома в YouTube.

"Быть первой леди США было величайшей честью в моей жизни. Меня вдохновляли невероятные американцы по всей нашей стране", – подчеркнула Трамп.

Она выразила слова благодарности всем американским военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, а также медикам, которые противостояли COVID-19.

В связи с пандемией коронавируса Трамп призвала проявлять осторожность и здравый смысл, чтобы защитить людей, которые попадают в группы риска.

Также супруга действующего главы государства Дональда Трампа упомянула о своей инициативе Be Best, направленной на повышение благосостояния, увеличение возможностей для молодежи и защиту от рисков, связанных с угрозами наркотиков и преследования в киберпространстве.

"Прощаясь с моей ролью первой леди, я искренне надеюсь, что каждый американец внесет свой вклад в то, чтобы научить наших детей, что значит быть лучшими. Я прошу родителей рассказать вашим детям о мужественных и самоотверженных героях, которые трудились и жертвовали собой, чтобы сделать эту страну свободной. И чтобы подавать пример и заботиться о других в вашем обществе… Используйте любую возможность, чтобы проявить уважение к другому человеку и привить хорошие привычки в свою повседневную жизнь", – сказала Трамп.

Она отметила, что все американское общество – это "одна национальная семья".

"Никакие слова не могут выразить всю глубину моей признательности за честь быть вашей первой леди. Всем людям этой страны: вы навсегда останетесь в моем сердце. Спасибо. Да благословит вас Бог и благословит Бог Соединенные Штаты Америки", – резюмировала Трамп.

ВИДЕО

Видео: The White House / YouTube

Конгресс США 7 января утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Инаугурация Байдена состоится завтра, 20 января.