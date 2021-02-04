Офис президента начал инспекцию подразделений ВСУ на Донбассе

Офис президента Украины начал проверку готовности сил и средств, задействованных на Донбассе, к выполнению задач по назначению. Проверка также направлена на выявление факторов, негативно влияющих на состояние готовности украинских военных.

ООС начала действовать на Донбассе с апреля 2018 года Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По поручению президента Украины Владимира Зеленского Офис президента 2 февраля начал инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей Вооруженных сил, выполняющих задачи в операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом говорится на сайте президента.

Основной целью инспекции является проверка состояния готовности сил и средств, задействованных в ООС, к выполнению задач по назначению, а также определение эффективности мер, принимаемых руководством Министерства обороны Украины, ВСУ, других органов военного управления по обеспечению сил и средств, выполняющих задачи на востоке страны.

Кроме того, проверка направлена на выявление факторов, негативно влияющих на состояние готовности сил и средств к выполнению задач.

К участию в инспекционной проверке привлечены представители Офиса президента Украины, аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

По результатам проверки будет подготовлен доклад президенту, а также предложения по дальнейшему наращиванию возможностей ВСУ и решению имеющихся проблем в сфере обороны государства.

Операция Объединенных сил фактически является переформатированием Антитеррористической операции, которая проводилась на Донбассе для противодействия российской агрессии. ООС начала действовать с апреля 2018 года.