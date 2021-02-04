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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе боевики дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

3 февраля боевики открывали огонь недалеко от населенного пункта Гнутово и вблизи Водяного в Приазовье, сообщает штаб операции Объединенных сил.

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3 января на Донбассе никто из украинских военных не пострадал
3 января на Донбассе никто из украинских военных не пострадал
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 3 февраля, на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

"Недалеко от населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета. А вблизи Водяного в Приазовье оккупанты совершили несколько выстрелов из подствольного гранатомета", – говорится в сообщении.

Боевых потерь среди украинских военных не было.

С начала текущих суток, 4 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/460979591574840/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. По данным Генштаба ВСУ на конец 2020 года, за время перемирия погибли четверо военнослужащих, 18 были ранены.

С апреля 2014 года до конца 2020-го в ходе войны на Донбассе погибло более 2,6 тыс. военнослужащих ВСУ, сообщали в Минобороны в конце 2020 года. В декабре 2019-го Министерство иностранных дел Украины информировало, что война на Донбассе унесла 14 тыс. жизней, 1,5 млн человек были вынуждены сменить место жительства.

Теги: боевики, Гнутово, Водяное, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе
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