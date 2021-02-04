На Донбассе боевики дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

3 февраля боевики открывали огонь недалеко от населенного пункта Гнутово и вблизи Водяного в Приазовье, сообщает штаб операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 3 февраля, на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

"Недалеко от населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета. А вблизи Водяного в Приазовье оккупанты совершили несколько выстрелов из подствольного гранатомета", – говорится в сообщении.

Боевых потерь среди украинских военных не было.

С начала текущих суток, 4 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. По данным Генштаба ВСУ на конец 2020 года, за время перемирия погибли четверо военнослужащих, 18 были ранены.