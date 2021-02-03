Штаб ООС проинформировал о нарушении боевиками перемирия на Донбассе

2 февраля незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушили договоренности о перемирии на Донбассе, в результате обстрелов погиб украинский военный, проинформировали в штабе операции Объединенных сил.

Война на Донбассе продолжается с 2014 года Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

2 февраля пророссийские боевики восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих суток обстрелов не фиксируют. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook.

Во вторник оккупанты вели огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Пивденное, Шумы, Павлополь, Зайцево, Водяное (Донецкая область) Крымское (Луганская область).

В результате обстрела снайпера в районе поселка Шумы смертельное ранение получил украинский военный. Он скончался в больнице.

"Также неподалеку от Авдеевки [Донецкой области] был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата противника с пересечением линии разграничения, который сбросил два выстрела ВОГ-17 неподалеку от позиций Объединенных сил. Умелыми действиями наших воинов беспилотник врага был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы", – говорится в релизе.

В штабе уточнили, что обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК проинформировали представителей ОБСЕ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

В 2020 году СММ ОБСЕ зафиксировала на 55% меньше нарушений договоренностей о перемирии на Донбассе; однако они случаются, и в последнее время – все чаще, подчеркнула постоянный представитель Евросоюза в ОБСЕ Раса Остраускайте 27 января.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. По данным Генштаба ВСУ на конец 2020 года, за время перемирия погибли четверо военнослужащих, 18 были ранены.