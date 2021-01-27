В 2020 году ОБСЕ зафиксировала 153 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе

В 2020 году специальная мониторинговая миссия зафиксировала на 55% меньше нарушений договоренностей о перемирии на Донбассе; однако они случаются, и в последнее время – все чаще, подчеркнула постоянный представитель Евросоюза в ОБСЕ Раса Остраускайте.

В 2020 году специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 153 тыс. нарушений режима прекращения огня. Об этом постоянный представитель Евросоюза в ОБСЕ Раса Остраускайте рассказала во время виртуального выступления на заседании комитета Европарламента по иностранным делам, сообщает "Укринформ".

"В прошлом году СММ ОБСЕ зафиксировала 153 тыс. нарушений режима прекращения огня, включая около 46 тыс. взрывов. Это на 55% меньше по сравнению с 2019 годом. Введение дополнительных мер прекращении огня принесло ощутимое улучшение ситуации по безопасности. Однако нарушения режима прекращения огня все еще случаются каждый день – и все чаще", – сказала она.

Остраускайте сообщила, что СММ ОБСЕ обеспечила порядка 5,5 тыс. "окон тишины" на местах, что позволило отремонтировать 118 инфраструктурных объектов.

"Вместе с тем СММ ОБСЕ продолжает сталкиваться с вызовами в сфере свободы передвижения, включая ограничения, связанные с COVID-19. Пандемия также вызвала ограничения движения для населения через искусственные границы. Согласно докладу СММ, количество гражданских лиц, которые воспользовались переходами вдоль контрактной линии, уменьшилось более чем на 90% после введения ограничений, связанных с пандемией", – добавила она.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. По данным Генштаба ВСУ на конец 2020 года, за время перемирия погибли четверо военнослужащих, 18 были ранены.