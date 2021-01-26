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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дата возвращения пленных из ОРДЛО неизвестна – Денисова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что односторонний процесс передачи удерживаемых лиц с оккупированных территорий Донбасса в Украину продолжается. По информации Денисовой, неизвестны ни количество пленных, ни их имена.

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По информации Денисовой, с начала 2021 года количество незаконно удерживаемых граждан Украины в ОРДЛО выросло и составляет 267 человек
По информации Денисовой, с начала 2021 года количество незаконно удерживаемых граждан Украины в ОРДЛО выросло и составляет 267 человек
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Реализация решения руководства "ДНР" и "ЛНР" об односторонней передаче на контролируемую правительством Украины территорию пленных продолжается, но точная дата их возвращения неизвестна. Об этом 26 января в Telegram написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Установлено, что в отношении некоторых лиц, среди тех, кого планируют передать, до сих пор продолжаются заседания в так называемых судах. Поэтому количество и кого именно вернут – неизвестно. По словам родителей и близких, заявленные граждане ни разу не выходили на связь с родными, их место пребывания им неизвестно", – сообщила омбудсмен.

По ее данным, с начала 2021 года количество незаконно удерживаемых граждан Украины в ОРДЛО выросло и составляет 267 человек. Из них 226 – гражданские лица, в том числе четверо волонтеров, 37 – военнослужащие, четверо – члены добровольческих батальонов.

20 января Денисова сообщила, что боевики передадут "через посредника" девять незаконно удерживаемых лиц. Представители боевиков назвали посредником в передаче кума президента РФ Владимира Путина, народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Медведчука.

В МИД Украины подчеркнули, что этот шаг "является ударом по нормандскому формату и трехсторонней контактной группе" и нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе заявила, что Российская Федерация и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

21 января стало известно, что один из возможных маршрутов передачи пленных – через Ростов-на-Дону и Минск, откуда их должен забрать Медведчук. Денисова отметила, что информация о передаче пленных и их количестве "постоянно меняется".

Позже  глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что процесс передачи пленных Медведчуку остановлен.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен.

22 января Денисова сообщила, что удерживаемых лиц передадут через Ростов-на-Дону и Минск.

Теги: Россия, Украина, Людмила Денисова, Донбасс, ДНР, омбудсмен, война в Украине, ЛНР, война на Донбассе, ОРДЛО, Российская Федерация
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