ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинских пленных могут отправить домой через РФ и Беларусь

Число украинских пленных, которых боевики готовы отпустить домой в этот раз, постоянно меняется, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным правозащитников, два спецконвоя проследовали через пункт пропуска "Изварино" в сторону Ростова
По данным правозащитников, два спецконвоя проследовали через пункт пропуска "Изварино" в сторону Ростова
Фото: Восточная Правозащитная Группа﻿ / Facebook

Главари ОРДЛО "помиловали" и отпустили для передачи в Украину несколько задержанных, доставить их домой могут двумя возможными маршрутами, сообщает "Восточная правозащитная группа". 

По данным правозащитников, из так называемых "ДНР" и "ЛНР" 20 января через пункт пропуска "Изварино" по направлению в Ростов проследовали два спецконвоя. Сообщается, что рассматривали два маршрута. Если президент Украины и СБУ дадут согласие, то людей могут передать на КПВВ "Майорское". Запасной маршрут предполагает отправку из России в Беларусь, откуда их должен забрать лидер ОПЗЖ и кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук.

Правозащитники не уточняют, о скольких освобожденных пленниках идет речь. "Чтобы не опровергать заявленное вчера СМИ количество освобожденных людей, данную информацию мы разглашать не будем. Торги шли с понедельника, и так называемый омбудсмен "ЛНР" пыталась пролоббировать двух людей в этот список, поэтому процесс затянулся на один день", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/east.hr.group/posts/2908719636053884

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сегодня подтвердила информацию о двух маршрутах, по которым может произойти передача, и заявила, что информация об односторонней передаче из ОРДЛО граждан Украины и их количестве "постоянно меняется" и сейчас место их пребывания неизвестно.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/4907857802620263

Ранее звучала информация об освобождении девяти пленных, однако Виктор Медведчук в письме к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову, опубликованном на сайте его движения "Украинский выбор" упоминает четырех человек: Довгаль Светлану Анатольевну, Стаценко Наталью Александровну, Котенко Екатерину Николаевну и Савченко Наталью Яковлевну.

Медведчук ссылался на обращение к нему представительницы ОРДО Натальи Никоноровой и представителя ОРЛО Владислава Дейнего, которые решили передать через него Украине граждан, находящихся в местах лишения свободы.

В среду, 20 января, омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО передадут "через посредника" девять незаконно удерживаемых лиц. Представители боевиков "ЛНР" и "ДНР" Владислав Дейнего и Наталья Никанорова назвали посредником в передаче народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

В МИД Украины подчеркнули, что этот шаг "является ударом по нормандскому формату и трехсторонней контактной группе" и нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов. В трехсторонний контактной группе заявили, что Российская Федерация и Виктор Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен.

По данным Денисовой, боевики на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжают незаконно удерживать 251 украинца.

Теги: Виктор Медведчук, правозащитники, Людмила Денисова, Донбасс, Изварино, пленные, Владислав Дейнего, ДНР, война в Украине, ЛНР, обмен пленными, ОРДЛО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Запеченные яблоки с черносливом, курагой и вином. Сумская поделилась рецептом фантастического десерта
Запеченные яблоки с черносливом, курагой и вином. Сумская поделилась рецептом фантастического десерта
Умерла экс-жена Делона – актриса Натали Делон
Умерла экс-жена Делона – актриса Натали Делон
  Никитюк рассказала, как крокодил ей чуть не откусил ноги
  Никитюк рассказала, как крокодил ей чуть не откусил ноги G
Дмитрий ГОРДОН
Варежки Сандерса. Как американский сенатор после инаугурации Байдена стал героем мемов, и кто подарил ему эти рукавицы
Варежки Сандерса. Как американский сенатор после инаугурации Байдена стал героем мемов, и кто подарил ему эти рукавицы
"Экстрасекси", "Аж захотелось куснуть". В сети обсуждают танец Шоптенко в откровенном наряде. Видео
"Экстрасекси", "Аж захотелось куснуть". В сети обсуждают танец Шоптенко в откровенном наряде. Видео
"Я люблю тебя, Одесса-мама". MamaRika с мужем рассказали, почему не захотели жить в Киеве
"Я люблю тебя, Одесса-мама". MamaRika с мужем рассказали, почему не захотели жить в Киеве
  Никитюк: Я очень хочу детей
  Никитюк: Я очень хочу детей G
Дмитрий ГОРДОН
"К сожалению, не всегда получается забеременеть с первого раза". Квиткова рассказала, как узнала, что станет мамой
"К сожалению, не всегда получается забеременеть с первого раза". Квиткова рассказала, как узнала, что станет мамой
"Срамотень", "Какая аппетитная!". Полякова посветила голыми ягодицами
"Срамотень", "Какая аппетитная!". Полякова посветила голыми ягодицами
  "Если бы Вова не чудил, не уходил из семьи, они бы жили дальше в Канаде". Анатолий Анатолич прокомментировал развод Остапчука
  "Если бы Вова не чудил, не уходил из семьи, они бы жили дальше в Канаде". Анатолий Анатолич прокомментировал развод Остапчука
Ани Лорак позировала в объятиях мужчины
Ани Лорак позировала в объятиях мужчины
"Получился шедевр". Галкин показал вблизи антикварную люстру в их с Пугачевой замке
"Получился шедевр". Галкин показал вблизи антикварную люстру в их с Пугачевой замке
"Мама ваша – мастер обмана времени". Крапивина удивила фолловеров снимками своей матери
"Мама ваша – мастер обмана времени". Крапивина удивила фолловеров снимками своей матери
Шварценеггер, сидя в салоне внедорожника, вакцинировался от коронавируса. Видео
Шварценеггер, сидя в салоне внедорожника, вакцинировался от коронавируса. Видео
Внучка Ротару позировала в объятиях бойфренда. Фото
Внучка Ротару позировала в объятиях бойфренда. Фото
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
  Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS