Украинских пленных могут отправить домой через РФ и Беларусь

Число украинских пленных, которых боевики готовы отпустить домой в этот раз, постоянно меняется, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По данным правозащитников, два спецконвоя проследовали через пункт пропуска "Изварино" в сторону Ростова Фото: Восточная Правозащитная Группа﻿ / Facebook

Главари ОРДЛО "помиловали" и отпустили для передачи в Украину несколько задержанных, доставить их домой могут двумя возможными маршрутами, сообщает "Восточная правозащитная группа".

По данным правозащитников, из так называемых "ДНР" и "ЛНР" 20 января через пункт пропуска "Изварино" по направлению в Ростов проследовали два спецконвоя. Сообщается, что рассматривали два маршрута. Если президент Украины и СБУ дадут согласие, то людей могут передать на КПВВ "Майорское". Запасной маршрут предполагает отправку из России в Беларусь, откуда их должен забрать лидер ОПЗЖ и кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук.

Правозащитники не уточняют, о скольких освобожденных пленниках идет речь. "Чтобы не опровергать заявленное вчера СМИ количество освобожденных людей, данную информацию мы разглашать не будем. Торги шли с понедельника, и так называемый омбудсмен "ЛНР" пыталась пролоббировать двух людей в этот список, поэтому процесс затянулся на один день", – говорится в сообщении.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сегодня подтвердила информацию о двух маршрутах, по которым может произойти передача, и заявила, что информация об односторонней передаче из ОРДЛО граждан Украины и их количестве "постоянно меняется" и сейчас место их пребывания неизвестно.

Ранее звучала информация об освобождении девяти пленных, однако Виктор Медведчук в письме к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову, опубликованном на сайте его движения "Украинский выбор" упоминает четырех человек: Довгаль Светлану Анатольевну, Стаценко Наталью Александровну, Котенко Екатерину Николаевну и Савченко Наталью Яковлевну.

Медведчук ссылался на обращение к нему представительницы ОРДО Натальи Никоноровой и представителя ОРЛО Владислава Дейнего, которые решили передать через него Украине граждан, находящихся в местах лишения свободы.

В среду, 20 января, омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО передадут "через посредника" девять незаконно удерживаемых лиц. Представители боевиков "ЛНР" и "ДНР" Владислав Дейнего и Наталья Никанорова назвали посредником в передаче народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

В МИД Украины подчеркнули, что этот шаг "является ударом по нормандскому формату и трехсторонней контактной группе" и нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов. В трехсторонний контактной группе заявили, что Российская Федерация и Виктор Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен.