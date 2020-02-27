Бывший пленник "ДНР" Василий Савин заявил, что России плевать на своих граждан, которые приехали воевать на Донбасс.

Граждане России, которых боевики заключили в тюрьму в "ДНР", просили помощи украинцев в обмене. Об этом в интервью "Громадському радіо" сообщил бывший пленник Василий Савин.

"Россиянам плевать на донецких "ополченцев" и русских, которые приехали воевать в Донецк. Это не лучшие люди приехали. И Россия не извлекает их из подвалов. По логике вещей, если это гражданин России, отдайте его в Россию. Нет... Они нас просили посодействовать, чтобы их обменяли в Украину", – отметил Савин.

29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.