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Украинец Матюшенко, которого незаконно удерживают боевики "ДНР", в критическом состоянии, есть подозрение на онкозаболевание – Денисова

Украинец Валерий Матюшенко за последние два месяца стремительно потерял вес – сейчас он весит менее 60 кг, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

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Матюшенко был осужден по статье "шпионаж" в "ДНР" на 10 лет
Матюшенко был осужден по статье "шпионаж" в "ДНР" на 10 лет
Фото: Людмила Денiсова / Telegram

Украинец Валерий Матюшенко, которого боевики "ДНР" незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32, находится в критическом состоянии. Об этом 29 июля сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

По ее словам, за последние два месяца украинец стремительно потерял вес – сейчас он весит менее 60 кг. Кроме того, у него подозрение на онкозаболевание.

"Администрация учреждения исполнения наказаний предложила Валерию госпитализацию в тюремную больницу, этапирование в которую продолжается более трех недель. Из-за критического состояния здоровья он может физически не перенести такую дорогу", – отметила омбудсмен.

Также, по словам Денисовой, вчера родным украинца так и не удалось передать ему хотя бы какие-то лекарства. Им отказали из-за отсутствия чеков на них.

Валерий Матюшенко был осужден боевиками "ДНР" по статье "шпионаж" на 10 лет заключения в июле 2017 года, отмечает "Радио Свобода".

Теги: Людмила Денисова, заключенные, ДНР, война на Донбассе
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