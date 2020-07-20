Денисова рассказала, сколько украинцев отбывают наказание в РФ

Около 7 тыс. граждан Украины отбывают наказание за рубежом, в том числе 2 тыс. – в РФ, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Денисова: Условия в российских СИЗО и колониях не соответствуют международным стандартам Фото: Людмила Денісова / Facebook

За рубежом около 7 тыс. украинцев отбывают наказание в местах лишения свободы, из них – 2 тыс. в России. Об этом 20 июля сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook

"Среди них есть граждане – жертвы торговли людьми – которые были привлечены к перевозке и распространения наркотических средств на территории иностранных государств", – заявила Денисова.

По указанным фактам за последние четыре года органами Нацполиции расследовалось 222 уголовных дела, отметила омбудсмен.

Ранее Денисова заявляла, что условия в российских СИЗО и колониях, где незаконно удерживаются более 5 тыс. граждан Украины, не соответствуют международным стандартам обращения с заключенными. В них не проводится надлежащая санитарная обработка и нет возможности придерживаться социальной дистанции.