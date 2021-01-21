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Кравчук: Передача пленных Медведчуку остановлена. Самолет не вылетел

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кравчук считает, что нардеп Виктор Медведчук занимался вопросом возвращения украинских граждан только ради личного пиара.

Кравчук: Я не знаю, может, кроме украинского государства, есть еще какое-то маленькое государство Медведчука
Кравчук: Я не знаю, может, кроме украинского государства, есть еще какое-то маленькое государство Медведчука
Фото: EPA

Процесс передачи пленных украинцев председателю народному депутату "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку уже остановлен, заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук. Об этом он сказал в эфире программы "Действующие лица" на "5 канале".

По его словам, самолет, который должен был привезти украинских граждан, не вылетел, и не из-за нехватки топлива или технических проблем.

"Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр? Это же не просто путешествие на лошадях – это очень дальняя, причем межгосударственная дорога. Сначала они летят из Донецка в Ростов-на-Дону, потом из Ростова-на-Дону в Минск, а потом из Минска в Украину. Это уже невыполнимый вопрос. Самолет этого сделать не может", – сказал он

Кравчук подчеркнул, что вопрос возвращения граждан – государственного масштаба

"Я не знаю, может, кроме украинского государства, есть еще какое-то маленькое государство Медведчука. Не может частное лицо заниматься вопросами такого масштаба без государства, а если оно берется за это или это поддерживается Россией, это означает только одно: сделать вокруг конкретного человека пиар для того, чтобы поднять его авторитет", – пояснил он.

20 января украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что боевики передадут "через посредника" девять незаконно удерживаемых лиц. Представители боевиков назвали посредником в передаче Медведчука.

В МИД Украины подчеркнули, что этот шаг "является ударом по нормандскому формату и трехсторонней контактной группе" и нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе заявила, что Российская Федерация и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

Сегодня стало известно, что один из возможных маршрутов передачи пленных – через Ростов-на-Дону и Минск, откуда их должен забрать Медведчук. Денисова отметила, что информация о передаче пленных и их количестве "постоянно меняется".

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен.

По данным Денисовой, боевики на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжают незаконно удерживать 251 украинца.

Теги: Леонид Кравчук, Виктор Медведчук, пленные, ОРДЛО, Российская Федерация, обмен удерживаемыми лицами, ТКГ
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