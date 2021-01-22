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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Денисова рассказала, по какому маршруту планируют вернуть украинских пленных

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО вывезли пленных, которых планируют передать Украине, в Ростов-на-Дону.

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20 января Денисова сообщила, что боевики передадут "через посредника" девять пленных
20 января Денисова сообщила, что боевики передадут "через посредника" девять пленных
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что боевики передадут украинских пленных через Ростов-на-Дону и Минск. Об этом омбудсмен сказала 22 января в комментарии "Радіо Свобода".

"Мы узнали новую информацию, ее распространили. Наша информация была правильная. Затем другую информацию начали распространять некоторые политики, якобы будут через КПВВ "Майорское", а потом все же произошло так, как произошло. То есть они по планам поехали через Донецк – Луганск  Ростов-на-Дону  Минск", – отметила Денисова.

По ее словам, затем "нужно, чтобы это решали уполномоченные органы по пропуску".

Омбудсмен подчеркнула, что не владеет пока новой информацией о передаче пленных.

20 января Денисова сообщила, что боевики передадут "через посредника" девять незаконно удерживаемых лиц. Представители боевиков назвали посредником в передаче кума президента РФ Владимира Путина – народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Медведчука.

В МИД Украины подчеркнули, что этот шаг "является ударом по нормандскому формату и трехсторонней контактной группе" и нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе заявила, что Российская Федерация и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

21 января стало известно, что один из возможных маршрутов передачи пленных – через Ростов-на-Дону и Минск, откуда их должен забрать Медведчук. Денисова отметила, что информация о передаче пленных и их количестве "постоянно меняется".

Позже  глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что процесс передачи пленных Медведчуку остановлен.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен.

По данным Денисовой, боевики на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжают незаконно удерживать 251 украинца.

Теги: Россия, Людмила Денисова, пленные, Ростов-на-Дону, омбудсмен, ОРДЛО, КПВВ Майорское, обмен удерживаемыми лицами, ТКГ
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