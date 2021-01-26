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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия завезла в ОРДЛО комплексы артиллерийской разведки – Минобороны Украины

В Минобороны Украины заявили, что российские оккупанты сосредоточивают усилия на повышении боеспособности своих артиллерийских подразделений на Донбассе.

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По данным украинской разведки, боевики проводят занятия по стрельбе и управлению огнем в артиллерийских и минометных батареях
По данным украинской разведки, боевики проводят занятия по стрельбе и управлению огнем в артиллерийских и минометных батареях 
Фото: depositphotos.com

Россия завезла на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей автоматизированные звукометрические комплексы артиллерийской разведки. Об этом 26 января сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, данные комплексы, предназначенные для повышения боеспособности артиллерии оперативной группировки российских оккупационных войск, на Донбасс завезли через неконтролируемый Украиной участок границы с РФ.

В Минобороны почеркнули, что оккупанты сосредоточивают усилия на повышении боеспособности своих артиллерийских подразделений на востоке Украины.

"Продолжаются тренировки (занятия) по стрельбе и управлению огнем в артиллерийских и минометных батареях соединений и частей противника. Для проведения контрольных занятий по боевой стрельбе на полигоны временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях выведены отдельные подразделения гаубичных, пушечных и реактивных артиллерийских дивизионов 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов", – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: Россия, Украина, оккупация, разведка, боевики, артиллерия, Минобороны, война на Донбассе, ОРДЛО
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