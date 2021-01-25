В ТКГ проведут внеочередное заседание из-за ранения украинского военного на Донбассе

На заседании подгруппы по безопасности в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обсудят ранение украинского военного утром 25 января в районе города Золотое Луганской области.

Внеочередное заседание подгруппы по безопасности в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в понедельник, 25 января в 16.00. Об этом говорится в Telegram-канале украинской делегации в ТКГ 25 января.

Заседание запланировали в режиме видеоконференции. На нем обсудят тяжелое ранение украинского военного снайпером утром в районе Золотого (Луганская область). Кроме этого, боевики стреляли из противотанковых ракетных комплексов и повредили один из жилых домов на линии разграничения, добавили в контактной группе.

"Представители украинской делегации с использованием действующих международных механизмов предоставят соответствующую реакцию на нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных войск", – сообщили в ТКГ.