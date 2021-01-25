В ТКГ проведут внеочередное заседание из-за ранения украинского военного на Донбассе

Внеочередное заседание подгруппы по безопасности в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в понедельник, 25 января в 16.00. Об этом говорится в Telegram-канале украинской делегации в ТКГ 25 января.
Заседание запланировали в режиме видеоконференции. На нем обсудят тяжелое ранение украинского военного снайпером утром в районе Золотого (Луганская область). Кроме этого, боевики стреляли из противотанковых ракетных комплексов и повредили один из жилых домов на линии разграничения, добавили в контактной группе.
"Представители украинской делегации с использованием действующих международных механизмов предоставят соответствующую реакцию на нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных войск", – сообщили в ТКГ.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.