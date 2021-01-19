"Марионетки Хрюши и Степашки". Казанский охарактеризовал представителей ОРДЛО на заседаниях ТКГ

На заседаниях ТКГ по Донбассу россияне используют представителей боевиков как кукол, у которых двигаются челюсти и моргают глаза, отметил представитель Донецкой области в ТКГ журналист Денис Казанский.

Представители боевиков в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе – это марионетки России. Такое мнение представитель Донецкой области в ТКГ журналист Денис Казанский выразил изданию "Цензор.НЕТ" в интервью, которое было опубликовано 19 января.

"Фактически все эти переговоры и есть "спектакль". ...В формате ТКГ россияне привозят с собой тех, кого вообще изначально брали в качестве троллинга. Кто такие эти "представители ОРДЛО", которые называют себя "ЛДНР"? По сути, тролли, ширма, за которую прячется Россия. Грубо говоря, это такие марионетки типа Хрюши и Степашки. Их надевают на руки, и они изображают какую-то деятельность (у них двигаются челюсти, моргают глаза). Но все понимают, что это просто куклы", – сказал он.

Журналист считает, что на переговорах представители боевиков нужны только для "театрального представления".

"Они постоянно выдумывают какую-то чепуху, пытаются завести разговор в тупик. Часто у них цель – спровоцировать перепалку. Они все время пытаются задеть, поддеть... Представители ОРДЛО скандалят, вопят, подпрыгивают в креслах. У них есть Владислав Дейнего, который называется министром иностранных дел "ЛНР". Это мой любимый участник переговоров, который кричит, переходит на визг, берет высокие ноты, как в опере, все время ругается с модераторами. В такие моменты я очень жалею, что нельзя это записать и выложить в интернет", – объяснил Казанский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".