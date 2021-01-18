На выходных миссия ОБСЕ зафиксировала более 90 нарушений перемирия на Донбассе

Наблюдатели сообщили о восьми взрывах вблизи оккупированного Калиново.

Больше всего нарушений перемирия наблюдатели заметили возле Широкино и Лебединского Фото: depositphotos.com

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в период с вечера 15-го до вечера 17 января зафиксировала на Донбассе более 90 нарушений перемирия, сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

На территории Донецкой области наблюдатели заметили 83 нарушения перемирия. Большинство из них, в том числе четыре взрыва, произошли вблизи подконтрольных Украине Широкино и Лебединского.

Восемь нарушений перемирия зафиксировали на территории Луганской области. Наблюдатели сообщили о восьми взрывах вблизи оккупированного Калиново.

Отмечается, что миссия зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения.

Всего с начала действия перемирия на Донбассе наблюдатели зафиксировали 6294 нарушения, в том числе 2,6 тыс. взрывов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.