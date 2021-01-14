ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Новый председатель ОБСЕ приедет в Украину на следующей неделе

Поездка в Украину станет первым зарубежным визитом Анн Линде в должности главы ОБСЕ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Линде возглавила ОБСЕ на один год 1 января
Линде возглавила ОБСЕ на один год 1 января
Фото: ЕРА

Глава МИД Швеции Анн Линде, которая в начале года вступила в должность председателя ОБСЕ, приедет в Украину на следующей неделе. Об этом она заявила 14 января на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает "Укринформ".

Поездка в Украину станет первым зарубежным визитом Линде в должности председателя ОБСЕ.

"Уже на следующей неделе я посещу Украину, чтобы встретиться с представителями украинской власти, а также со специальным представителем [действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе Хайди] Грау, специальной мониторинговой миссией и координатором проектов в Украине с целью оценки ситуации и поддержки усилий по устойчивому урегулированию конфликта", – сказала Линде.

Она подчеркнула, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине должна безопасно и беспрепятственно передвигаться по всей территории страны и иметь все возможности для полной реализации своего мандата.

Линде возглавила ОБСЕ на один год 1 января.

Она подчеркнула, что в повестке дня в начале 2021 года будут вопросы урегулирования конфликтов и кризисов в странах зоны ОБСЕ, в частности в Беларуси и Украине, а также вокруг Нагорного Карабаха, которые требуют постоянного внимания со стороны организации. 

В 2020 году председателем ОБСЕ был премьер-министр и по совместительству глава МИД Албании Эди Рама.

Теги: Украина, ОБСЕ, миссия, Анн Линде
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Michelle Andrade высказалась об украинском шоу-бизнесе
  Michelle Andrade высказалась об украинском шоу-бизнесе
"Картинка на заставку". Жена Мonatik показала фигуру в купальнике
"Картинка на заставку". Жена Мonatik показала фигуру в купальнике
Муж и мать Мозговой заразились коронавирусом
Муж и мать Мозговой заразились коронавирусом
"Оп! А вы уже готовы!" Потап рассказал, как подготовиться к приятностям
"Оп! А вы уже готовы!" Потап рассказал, как подготовиться к приятностям
Ани Лорак с дочерью слепили семью из троих снеговиков
Ани Лорак с дочерью слепили семью из троих снеговиков
"Он для меня весь мир!". Спирс на пляже снялась в откровенной позе с бойфрендом
"Он для меня – весь мир!". Спирс на пляже снялась в откровенной позе с бойфрендом
Экс-супруга Маккартни 53-летняя Миллс обручилась с 36-летним кинопродюсером – СМИ
Экс-супруга Маккартни 53-летняя Миллс обручилась с 36-летним кинопродюсером – СМИ
"Очень красиво!", "Стильно и изысканно!", "Скромненько как-то". Осадчая показала свой праздничный стол
"Очень красиво!", "Стильно и изысканно!", "Скромненько как-то". Осадчая показала свой праздничный стол
Картер из Backstreet Boys в третий раз станет отцом
Картер из Backstreet Boys в третий раз станет отцом
Dantes показал, как принимает ванну с Дорофеевой
Dantes показал, как принимает ванну с Дорофеевой
  "Поклянись. Поцілуй. Обійми". В клипе группы "БеZ Обмежень" снялась экс-партнерша Танчинца по "Танцам со звездами" и ее муж. Видео
  "Поклянись. Поцілуй. Обійми". В клипе группы "БеZ Обмежень" снялась экс-партнерша Танчинца по "Танцам со звездами" и ее муж. Видео
  Эллерт рассказал, как после победы в шоу "Рассмеши комика" устроился на работу в "Квартал 95"
  Эллерт рассказал, как после победы в шоу "Рассмеши комика" устроился на работу в "Квартал 95"
Netflix анонсировал показ кинопремьер каждую неделю
Netflix анонсировал показ кинопремьер каждую неделю
"Дельфин в возрасте". Галкин показал, как плавает под водой
"Дельфин в возрасте". Галкин показал, как плавает под водой
"Кроме нас, у нее никого не было". Панин опубликовал посмертное обращение к матери
"Кроме нас, у нее никого не было". Панин опубликовал посмертное обращение к матери
Тина Кароль показала последнее фото в своем телефоне и намекнула на "скандал"
Тина Кароль показала последнее фото в своем телефоне и намекнула на "скандал"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS