Новый председатель ОБСЕ приедет в Украину на следующей неделе

Поездка в Украину станет первым зарубежным визитом Анн Линде в должности главы ОБСЕ.

Глава МИД Швеции Анн Линде, которая в начале года вступила в должность председателя ОБСЕ, приедет в Украину на следующей неделе. Об этом она заявила 14 января на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает "Укринформ".

Поездка в Украину станет первым зарубежным визитом Линде в должности председателя ОБСЕ.

"Уже на следующей неделе я посещу Украину, чтобы встретиться с представителями украинской власти, а также со специальным представителем [действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе Хайди] Грау, специальной мониторинговой миссией и координатором проектов в Украине с целью оценки ситуации и поддержки усилий по устойчивому урегулированию конфликта", – сказала Линде.

Она подчеркнула, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине должна безопасно и беспрепятственно передвигаться по всей территории страны и иметь все возможности для полной реализации своего мандата.

Линде возглавила ОБСЕ на один год 1 января.

Она подчеркнула, что в повестке дня в начале 2021 года будут вопросы урегулирования конфликтов и кризисов в странах зоны ОБСЕ, в частности в Беларуси и Украине, а также вокруг Нагорного Карабаха, которые требуют постоянного внимания со стороны организации.

В 2020 году председателем ОБСЕ был премьер-министр и по совместительству глава МИД Албании Эди Рама.