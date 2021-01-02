Первый зарубежный визит на посту председателя ОБСЕ Линде совершит в Украину

Заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что Украина возлагает отдельные надежды на привлечение новоизбранного председателя ОБСЕ Анн Линде к работе Крымской платформы.

Новая глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) от Швеции Анн Линде свой первый зарубежный визит на этом посту совершит в Украину. Поездка запланирована на январь 2021 года. Об этом 1 января сообщила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова на своей странице в Facebook.

Украина приветствует намерения шведской стороны сосредоточить свои усилия на укреплении уважения к безопасности европейского порядка и разрешении конфликтов на пространстве ОБСЕ, заявила Джапарова.

"Символично, что свой первый зарубежный визит в новом качестве Линде планирует осуществить именно в Украину. Ожидаем ее в Киеве уже в этом месяце. Рассчитываем, что этот визит будет важным поводом действующей главе ОБСЕ увидеть воочию последствия продолжающейся вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины", – говорится в сообщении.

Джапарова подчеркнула, что Украина возлагает отдельные надежды на привлечение ОБСЕ к работе Крымской платформы. Во время визита планируется детально обсудить практические аспекты ее реализации, добавила она.

Накануне сообщалось, что 1 января Линде возглавила ОБСЕ сроком на один год. Новоизбранный председатель ОБСЕ заявляла, что в повестке дня в начале 2021 года будут вопросы урегулирования конфликтов и кризисов в странах зоны ОБСЕ, в частности в Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 1 января в Twitter поздравил Линде со вступлением в должность председателя ОБСЕ и отметил, что ждет встречи в столице Украины.