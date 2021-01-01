ГОРДОН
 
 
МИР

ОБСЕ возглавила представительница Швеции Линде. Она заявила, что урегулирование конфликта в Украине будет приоритетной задачей

Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде заявила, что кризис в Украине требует постоянного внимания со стороны организации.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
14 января Линде представит постоянному совету ОБСЕ приоритеты Швеции
14 января Линде представит постоянному совету ОБСЕ приоритеты Швеции
Фото: osce.org

1 января 2021 года действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сроком на один год стала министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Об этом сообщила пресс-служба организации.

По ее словам, в следующем году Швеция сосредоточит свои усилия на защите порядка европейской безопасности, разрешении затяжных конфликтов и укреплении демократии и гендерного равенства.

"Наши приоритеты как председательствующей страны будут заключаться в том, чтобы подчеркнуть фундаментальные задачи ОБСЕ, защищая порядок европейской безопасности, отстаивая концепцию всеобъемлющей безопасности ОБСЕ и способствуя разрешению конфликтов в нашем регионе. 14 января я подробно представлю нашу программу постоянному совету ОБСЕ", – заявила Линде.

Она подчеркнула, что в повестке дня в начале 2021 года будут вопросы урегулирования конфликтов в Беларуси и Украине, а также вокруг Нагорного Карабаха, которые требуют постоянного внимания со стороны организации. 

В 2020 году председателем ОБСЕ был премьер-министр Албании Эди Рама.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Швеция, ОБСЕ, демократия, Европа, конфликт, безопасность, сотрудничество, Анн Линде
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль назвала три правила, ежедневное выполнение которых позволяет ей выглядеть "свежее"
Тина Кароль назвала три правила, ежедневное выполнение которых позволяет ей выглядеть "свежее"
У 52-летней Валерии родилась внучка
У 52-летней Валерии родилась внучка
Тодоренко заявила, что врачи на Бали не могут поставить ей диагноз
Тодоренко заявила, что врачи на Бали не могут поставить ей диагноз
Что приготовить на завтрак 1 января? Простой рецепт от Аниты Луценко
Что приготовить на завтрак 1 января? Простой рецепт от Аниты Луценко
  Anyone. В новом клипе Бибер вышел на ринг, чтобы победить. Видео
  Фоззи напишет книгу о том, что происходит с выпускниками талант-шоу после завершения проекта
  Фоззи напишет книгу о том, что происходит с выпускниками талант-шоу после завершения проекта
"Сегодня зазвонил телефон". Вакарчук рассказал о кознях недоброжелателей в первый день 2020 года и чем это закончилось год спустя
"Сегодня зазвонил телефон". Вакарчук рассказал о кознях недоброжелателей в первый день 2020 года и чем это закончилось год спустя
"Слишком откровенно, чтобы закидывать в интернет", "Неземная". Беременная Фролова снялась обнаженной
"Слишком откровенно, чтобы закидывать в интернет", "Неземная". Беременная Фролова снялась обнаженной
В зеленом костюме и с золотистой птицей в руках. Зеленская обнародовала новогоднее фото
В зеленом костюме и с золотистой птицей в руках. Зеленская обнародовала новогоднее фото
Тина Кароль рассказала, кому доверяет секреты и почему у нее нет подруг
Тина Кароль рассказала, кому доверяет секреты и почему у нее нет подруг
"Ночью будут танцы". Каменских раскрыла секрет незабываемой встречи Нового года
"Ночью будут танцы". Каменских раскрыла секрет незабываемой встречи Нового года
  COVID вдохновляющий? Подборка песен и клипов о коронавирусе
  COVID вдохновляющий? Подборка песен и клипов о коронавирусе
"Необычно, но красиво", "Какая цыценька". Блогер, увеличившая скулы, снялась обнаженной
"Необычно, но красиво", "Какая цыценька". Блогер, увеличившая скулы, снялась обнаженной
"Очередь в туалет – 20 человек". Седокова в канун Нового года застряла в Домодедово
"Очередь в туалет – 20 человек". Седокова в канун Нового года застряла в Домодедово
Исполнитель роли Жоффрея де Пейрака Оссейн умер от COVID-19 на следующий день после своего 93-летия
Исполнитель роли Жоффрея де Пейрака Оссейн умер от COVID-19 на следующий день после своего 93-летия
Ризатдинова озвучила в сети заветное желание
Ризатдинова озвучила в сети заветное желание
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
"Обалденная красотка", "Мало секса". Полуобнаженная актриса "Женского квартала" обнародовала смелое фото
"Обалденная красотка", "Мало секса". Полуобнаженная актриса "Женского квартала" обнародовала смелое фото
  "В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео
"В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео
"Какая прелесть", "Бредятина. Как курица". В сети комментируют необычный образ Орбакайте
"Какая прелесть", "Бредятина. Как курица". В сети комментируют необычный образ Орбакайте
В новом сезоне сериала "Крепостная" роль главной героини исполнит другая актриса. Уже известно, кто заменит Ковальчук
В новом сезоне сериала "Крепостная" роль главной героини исполнит другая актриса. Уже известно, кто заменит Ковальчук
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS