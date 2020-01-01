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Албания стала председательствующей страной ОБСЕ. Урегулирование конфликта в Украине назвали приоритетной задачей

Действующий председатель ОБСЕ Эди Рама заявил, что кризис в Украине останется самой насущной угрозой безопасности в Европе.

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Свои обязанности Рама начал исполнять 1 января
Свои обязанности Рама начал исполнять 1 января
Фото: ЕРА

С 1 января действующим председателем ОБСЕ стал премьер-министр Албании Эди Рама. Об этом сообщила пресс-служба организации.

По его словам, Украина останется одним из приоритетов ОБСЕ.

"Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной угрозой безопасности в Европе", – подчеркнул Рама.

Он отметил, что урегулирование конфликтов будет в центре его внимания, так как "недопустимо, чтобы затяжные конфликты в регионе по-прежнему уносили жизни".

Среди важных задач Рама назвал также борьбу с насилием в отношении женщин, коррупцией, дискриминацией и торговлей людьми.

9 января в Вене он представит постоянному совету ОБСЕ приоритеты Албании.

Мониторинговая миссия ОБСЕ работает в Украине с 21 марта 2014 года.

Теги: Украина, ОБСЕ, Албания, кризис, дискриминация, Европа, конфликт, женщины, насилие, Эди Рама
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