С начала года на Донбассе погибли 18 мирных жителей – отчет миссии ОБСЕ

С начала 2019 года специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила 145 жертв войны среди гражданского населения: 18 погибших и 127 раненых.

За 2019 год наблюдатели миссии зафиксировали около 300 тыс. нарушений режима прекращения огня Фото: OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine / Facebook

С начала 2019 года на Донбассе погибли по меньшей мере 18 мирных жителей по обе стороны фронта. Об этом сообщили в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в ответ на запрос "BBC News Україна".

"С начала 2019 года специальная мониторинговая миссия подтвердила 145 жертв среди гражданского населения: 18 погибших, 127 раненых", – говорится в ответе СММ ОБСЕ.

По данным наблюдателей, за год зафиксировано около 300 тыс. нарушений режима прекращения огня.

Издание пишет, что, вероятно, в отчеты миссии не входит случай с погибшим в Марьинке 18 декабря мирным жителем. В штабе операции Объединенных сил сообщили, что его застрелил снайпер из числа боевиков "ДНР".

В ОБСЕ этот случай проверяют.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В Министерстве иностранных дел Украины 17 декабря сообщили, что война на Донбассе унесла 14 тыс. жизней, 1,5 млн человек были вынуждены сменить место жительства.