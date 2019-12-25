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ВОЙНА В УКРАИНЕ

﻿Вооруженные формирования РФ препятствуют работе патрулей ОБСЕ на Донбассе – украинская сторона СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ о недопустимости создания препятствий для наблюдательной миссии ОБСЕ.

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Мандат СММ ОБСЕ предполагает свободный и безопасный доступ представителей миссии по всей территории Украины
Мандат СММ ОБСЕ предполагает свободный и безопасный доступ представителей миссии по всей территории Украины
Фото: ЕРА

Вооруженные формирования РФ препятствуют работе патрулей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК), опубликованном 25 декабря на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В ежедневном отчете от 24 декабря 2019 года СММ ОБСЕ информирует о шести случаях отказа и одном случае задержки патрулей миссии в доступе на не подконтрольные правительству Украины территории. Представители вооруженных формирований Российской Федерации отказали патрулю миссии в проезде на временно оккупированную территорию возле Раздольного, Петровского, Приморского, Безымянного, Новоазовска на юге Донецкой области, сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ о недопустимости действий по препятствованию выполнения представителями СММ мандата миссии ОБСЕ.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/747919519034000

Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей миссии по всей территории Украины, подчеркивают в украинской стороне СЦКК. Все подписанты Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, Донбасс, СЦКК, война в Украине, война на Донбассе
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