"Жду встречи в Киеве". Кулеба поздравил новую главу ОБСЕ со вступлением в должность

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хочет обсудить вопросы европейской безопасности с Анн Линде, которая вступила в должность председателя ОБСЕ.

Линде возглавила ОБСЕ на один год Фото: ЕРА

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 1 января в Twitter поздравил свою шведскую коллегу Анн Линде со вступлением в должность председателя ОБСЕ.

Министр отметил, что ждет встречи с Линде в столице Украины.

"Поздравляю Анн Линде с началом председательства Швеции в ОБСЕ. С нетерпением жду встречи с вами в Киеве и обсуждения совместных усилий по дальнейшей защите порядка европейской безопасности", – написал Кулеба.

Congratulations to @AnnLinde on beginning of Sweden’s Chairpersonship in @OSCE. Looking forward to welcoming you in Kyiv soon & discussing joint efforts to further defend European security order. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 1, 2021

Линде возглавила ОБСЕ на один год сегодня, 1 января.

Она подчеркнула, что в повестке дня в начале 2021 года будут вопросы урегулирования конфликтов и кризисов в странах зоны ОБСЕ, в частности в Беларуси и Украине, а также вокруг Нагорного Карабаха, которые требуют постоянного внимания со стороны организации.

В 2020 году председателем ОБСЕ был премьер-министр Албании Эди Рама.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.